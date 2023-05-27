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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل جنديي حرس حدود إيرانيين وعنصر من طالبان في تبادل لإطلاق النار

جنود ايرانيون
جنود ايرانيون

قال متحدث باسم طالبان ووسائل إعلام رسمية إيرانية ، اليوم السبت ، إن اثنين من حرس الحدود الإيراني ومقاتل من طالبان قتلوا بعد اندلاع إطلاق نار بالقرب من نقطة حدودية بين إيران وأفغانستان.

ولم يتضح على الفور سبب الحادث الذي أدى إلى إصابة عدة أشخاص ، لكنه جاء وسط توترات بين البلدين بشأن حقوق المياه.

اتهمت إيران حكام طالبان في أفغانستان بانتهاك معاهدة عام 1973 بتقييد تدفق المياه من نهر هلمند إلى المناطق الشرقية بإيران ، وهو اتهام نفته طالبان.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية التي تديرها حركة طالبان عبد نافع تاكور في بيان 'أطلقت قوات الحدود الإيرانية النار اليوم في ولاية نمروز باتجاه أفغانستان قوبلت برد فعل مضاد'.

وقال المتحدث 'الوضع تحت السيطرة الآن. الإمارة الإسلامية لا تريد القتال مع جيرانها' دون أن يحدد الضحايا.

وقال إن شخصا قتل من الجانبين وأصيب عدد آخر ، رغم أن وكالة أنباء إيرنا الرسمية قالت في وقت لاحق إن اثنين من حرس الحدود الإيرانيين قتلا وأصيب مدنيان إيرانيان.

وقالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، إنه عقب الاشتباك ، أغلقت السلطات الإيرانية معبر ميلاك - زارانج الحدودي ، وهو معبر تجاري رئيسي - وليس موقع الاشتباك - حتى إشعار آخر.

وقال نائب قائد الشرطة الإيرانية قاسم رضائي في وقت سابق: 'بدون الالتزام بالقوانين الدولية وحسن الجوار ، بدأت قوات طالبان إطلاق النار على نقطة تفتيش ساسولي ... مما أدى إلى رد حاسم' ، حسبما ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية.

وقالت وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية، في بيان، إنها 'استخدمت نيرانها المكثفة لإلحاق إصابات وإلحاق أضرار جسيمة' ، دون الخوض في تفاصيل.

وقال المتحدث باسم وزارة دفاع طالبان عناية الله خوارزمي: 'لسوء الحظ ، حدث اليوم مرة أخرى في المناطق الحدودية في منطقة كونغ بمقاطعة نمروز ، إطلاق نار من قبل جنود إيرانيين ، (و) اندلع صراع ...'.

وأضاف خوارزمي إن 'إمارة أفغانستان تعتبر الحوار والتفاوض وسيلة معقولة لأي مشكلة. وتقديم الأعذار للحرب والأفعال السلبية ليس في مصلحة أي من الأطراف'.

في وقت سابق من شهر مايو، حذر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي حركة طالبان من تجاهل حقوق المياه الإيرانية بموجب معاهدة 1973. 

ورفضت طالبان تهديد رئيسي، حيث سخر مسؤول سابق في طالبان من رئيسي في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع.

 

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