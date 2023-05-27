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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جين فوندا تسحر الجميع بإطلالتها على السجادة الحمراء في ختام مهرجان كان

جين فوندا
جين فوندا

سحرت النجمة الأمريكية جين فوندا الجميع بإطلالتها السمراء الأنيقة على السجادة الحمراء لحضور حفل ختام مهرجان كان السينمائي الدولي، الليلة، بعد الانتهاء من حضور ندوة تكريمها في اللحظات الأخيرة للحدث. 

 

جين فوندا

وظهر أيضا على السجادة الحمراء نيكولاج كوستر بطل سلسلة Game of Thrones، وأبطال فيلم The Zone of Interest حضروا جميعا في وقت واحد على السجادة الحمراء للاحتفاء بعملهم المتوقع أن يحصل على السعفة الذهبية. 

فاز فيلم The Zone of Interest للمخرج الإنجليزي جوناثان جليزر، بجائزة لجنة النقاد الدولية “الفيبريسي”، قبل ساعات من انتهاء فعاليات النسخة 76 من مهرجان كان السينمائي الدولي. 

نيكولاج كوستر

 

فيلم The Zone of Interest تدور أحداثه حول قصة حب بين ضابط نازي وقائدة معسكر أوشفيتز الذي ارتكب داخله الألمان جرائم عديدة خلال الحرب العالمية الثانية، وهو أحد الأعمال المرشحة بقوة للحصول على السعفة الذهبية هذا العام. 

 

لمشاهدة الجائزة من هنا

 

تسدل النسخة 76 من مهرجان كان السينمائي الدولي الستار الليلة، على واحدة من أقوى الدورات الفنية التي شهدتها المدينة الفرنسية بحضور قوي من نجوم السينما في هوليوود والعالم. 

يتنافس على جائزة السعفة الذهبية وهي أعلى تكريم يمنحه كان للأفلام كل عام، 21 فيلما و21 صانع سينما قدموا جميعا أفضل ما عندهم من أجل المنافسة في أقدم وأعرق مهرجان فني عالم. 

أعلنت خلال اليومين الماضيين جوائز مسابقتي نظرة ما، وأسبوع النقاد، وهو تقليد معروف في مهرجان كان بالإعلان عن جوائز المسابقات تباعا، حتى تكشف عن جوائز المسابقة الرسمية في حفل الختام. 

 

 

 

 

يترأس المخرج روبن أوستلوند لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان كان، وهي مهمة شاقة كل عام لاختيار عمل واحد يمنح جائزة الأفضل ويعود أبطاله بالسعفة الذهبية، في ظل تطور السينما العالمية، والقصص التي تعرض على الشاشة، وتذهب دائما الأفضلية للأعمال الإنسانية والقصص المؤثرة. 

كان مهرجان كان المسابقة الرسمية لمهرجان كان المسابقة الرسمية هوليوود

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