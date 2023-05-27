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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

رئيس جامعة الزقازيق يفتتح البرنامج التدريبى الموحد لإعداد القيادات

صدى البلد

افتتح الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق ، فعاليات البرنامج التدريبى الموحد لإعداد القيادات الجامعية وتجديدات البنية التحتية بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات.

 حضر الفعالية الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، و الدكتوره جيهان يسرى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، و الدكتوره نجلاء فتحى المدير التنفيذى لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات ومستشار رئيس الجامعة للتصنيف الدولي وتطوير الأداء الجامعي ، وعادل فيكتور أمين عام الجامعة ، و الدكتور أحمد عسكوره مدير مركز إدارة المشروعات والابتكار وريادة الأعمال والتصنيف الدولي ، و أ.لمياء عبدالمطلب الأمين المساعد لشئون البيئة ، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس.

 

افتتح رئيس الجامعة التجديدات بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وتشمل أعمال التطوير للبنية التحتية بالمركز ومنها الدهانات والنجارة والكهرباء وتحديث شاشات العرض وأجهزة الكمبيوتر فى قاعة التعليم الإلكترونى ، وتطوير قاعة المؤتمرات واستحداث قاعة للمدربين بالمركز ، بالإضافة إلى تحديث الأرشيف وصيانة دورات المياه.

كما افتتح فعاليات البرنامج التدريبى الموحد لإعداد القيادات الجامعية بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات ، والتى تعد شرطا للترشح لمنصب عميد كلية أو معهد بالجامعة ، وذلك بقرار المجلس الأعلى للجامعات.

وخلال الجولة التفقدية أكد الدكتور خالد الدرندلى أن الجامعة تحرص على تنظيم البرامج التدريبية لإعداد القيادات بما يسهم في تطوير مهاراتهم وقدراتهم العلمية والعملية في العديد من الجوانب، وتطوير مهاراتهم المعرفية لتحقيق التنافسية المحلية والدولية، مشيرا إلى أن برنامج إعداد القيادات الجامعية الموحد يأتى وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات في تأهيل القيادات الجامعية وتعريفهم باللوائح والقوانين، لتحقيق التنمية المهنية، وإعدادهم كأحد متطلبات الترشح لمنصب عميد.

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كما أشاد رئيس الجامعة بالتطوير فى البنية التحتية لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات والتى تتواكب مع أهمية دوره التعليمى والتدريب ، والذى يتوافق مع استراتيجيات القيادة الحديثة لتأهيل أعضاء هيئة التدريس لتولي المناصب العليا بالجامعة.

ومن جانبها أشادت الدكتوره نجلاء فتحى أن المركز يشهد عهد جديد من خلال دعم القيادة نحو التطوير وتذليل الصعوبات ، وعلى مدار عامين تم تطوير آلية الحجز والدفع للبرامج التدريبية لتصبح إلكترونية ،  مع تطوير مصفوفة البرامج التدريبية ، بما يفيد أعضاء هيئة التدريس والقيادات، ووصولا الي تطوير وتحديث البنية التحتية للمركز والتي نحن بصددها اليوم.

وأضافت الدكتورة نجلاء فتحي أن البرنامج التدريبى الموحد لإعداد القيادات سوف يعقد على مدار ثلاثة أيام فى الفترة من ٢٧-٢٩ من شهر مايو الجارى ، موضحة أن محتوى البرنامج التدريبى لليوم الأول يتضمن جلستين حول الجوانب القانونية فى الأعمال الجامعية ، والتى يقدمها د.ممدوح المسلمة عميد كلية الحقوق ، بينما يتضمن اليوم الثانى جلستين حيث تتناول الأولى الجانب المالية فى الأعمال الجامعية والتى يقدمها د.هلال عفيفى عميد كلية التجارة ، بينما الجلسة الثانية تركز على فن الإتيكيت والبروتوكول والمراسيم ويقدمها د.حسام الدين مصطفى الشريف وكيل معهد إعداد القادة بحلوان.

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