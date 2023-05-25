بقرار جمهوري.. الدكتور أسامة عبدالباري عميدًا لكلية الآداب جامعة الزقازيق

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القرار رقم 197 لسنة 2023 بتعيين الدكتور أسامة عبد الباري عميداً لكلية الآداب بجامعة الزقازيق لمدة ثلاث سنوات.

من جانبه تقدم الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق والدكتور عبده كساب، وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وائل سلامة مدير عام الكلية، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإداري والعاملين بالكلية بالتهنئة للدكتور أسامة عبد البارى لتكليفة عميداً لكلية آداب الزقازيق مُتمنين له دوام التوفيق والسداد.

يُذكر أن الدكتور أسامة عبد الباري عضوًا بلجنة الفلسفة والاجتماع والانثربولوجيا بالمجلس الأعلى للثقافة، ويشغل منصب وكيل كلية الآداب بجامعة الزقازيق لشئون الدراسات العليا والبحوث وقائم بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، بالاضافة إلى كونه عضوًا بالعديد من الهيئات الاستشارية الدولية فى مجال السياسات الاجتماعية والتخطيط الاستراتيجى بدولة الإمارات العربية المتحدة، وعضو بلجان التحكيم للعديد من الجوائز العلمية الدولية، بالإضافة إلى أنه رئيس وعضو بالعديد من المجلات العلمية بمعظم الدول العربية وله منشورات علمية فى مجالات متنوعة، وله أيضًا العديد من المشاركات البحثية الدولية والإقليمية والمحلية.