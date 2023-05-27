رودريجو يقود ريال مدريد للفوز على إشبيلية في الدوري الإسباني

فاز ريال مدريد على مضيفه إشبيلية بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، في الجولة السابعة والثلاثين وقبل الأخيرة لبطولة الدوري الإسباني.

افتتح رافا مير التسجيل لـ إشبيلية بهدف أول في الدقيقة الثالثة من متابعة لتسديدة زميله برايان جيل التي اصطدمت بميليتاو.

وسجل البرازيلي رودريجو هدف التعادل لـ ريال مدريد في الدقيقة 29 من ركلة حرة مباشرة رائعة.

وعاد رودريجو ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 69 من هجمة مرتدة بعد تلقيه تمريرة رائعة من توني كروس، ليتلاعب بدفاعات إشبيلية وحارس مرماهم ياسين بونو، ليسكن الكرة مرماهم، مهديًا ريال مدريد نقاط الانتصار.

و تحصل الأرجنتيني أكونيا مدافع إشبيلية على البطاقة الحمراء في الدقيقة 83، لتدخله العنيف على داني سيبايوس لاعب ريال مدريد.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ريال مدريد لـ 77 نقطة في المركز الثاني، ورصيد إشبيلية لـ 49 نقطة في المركز العاشر.

تشكيل ريال مدريد

وضم تشكيل ريال مدريد كلا من:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - إيدير ميليتاو - ديفيد ألابا - فيرلاند ميندي

خط الوسط: أوريلين تشاوميني - توني كروس - لوكا مودريتش

خط الهجوم: داني سيبايوس - فيديريكو فالفيردي - رودريجو جوس.