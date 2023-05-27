تجديد حبس شخص لحيازته 12 كيلو حشيش بالشروق

قرر قاضى المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح الشروق، تجديد حبس شخص، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 125 كيس من جوهر الحشيش المخدر وزنت 12,500 كيلو جرام قبل ترويجها.

وكانت قد ‏قررت نيابة الشروق الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 125 كيس من جوهر الحشيش المخدر وزنت 12,500 كيلو جرام قبل ترويجها.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك، وإرسال المضبوطات لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير بخواصها.

وكانت قد ‏نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط أحد الأشخاص حال إستقلاله سيارة "مستأجرة" بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته (125 كيس من جوهر الحشيش المخدر وزنت 12,500 كيلو جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).