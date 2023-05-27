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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يجمد 26 مليار دولار من أصول الروس الخاضعين للعقوبات

الاتحاد الاوروبي
الاتحاد الاوروبي - روسيا

أفادت صحيفة ألمانية ، السبت ، نقلاً عن بيانات المفوضية الأوروبية ، أن القيمة الإجمالية للأصول الخاصة الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي بموجب العقوبات المفروضة على العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا وصلت إلى 24.1 مليار يورو (25.9 مليار دولار).

وقالت الصحيفة إن قيمة الأصول الخاصة الروسية المجمدة الخاضعة للعقوبات زادت من 18.9 مليار يورو في ديسمبر إلى 24.1 مليار يورو في أواخر مايو.

وأضافت وسائل إعلام ألمانية أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على ما يصل إلى 1473 فردا و 205 شركات روسية.

بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير 2022 ، فرضت الدول الغربية عقوبات شاملة على روسيا ، بما في ذلك تجميد ما يقرب من نصف احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية - والتي تصل إلى حوالي 300 مليار دولار. قام الاتحاد الأوروبي وحده بتجميد أصول كيانات وأفراد روس تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات بموجب 10 حزم من العقوبات.

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