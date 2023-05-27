مصطفى محمد يشارك في هزيمة نانت أمام ليل ويقترب من الهبوط بالدوري الفرنسي

خسر فريق نانت والذي يلعب لصفوفه المحترف المصري مصطفى محمد، أمام ليل، بهدفين مقابل هدف، في الجولة السابعة والثلاثين وقبل الأخيرة لبطولة الدوري الفرنسي.

افتتح ميرلين التسجيل لـ نانت في الدقيقة 15، قبل أن يعادل الكندي جوناثان ديفيد النتيجة لـ ليل في الدقيقة 51 من ركلة جزاء.

وعاد ديفيد ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه ف الدقيقة 86، ليهدي فريقه نقاط الانتصار.

وشارك مصطفى محمد كبديل في الدقيقة 61 من عمر المباراة، مع فريقه نانت.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليل لـ 66 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد نانت عند 33 نقطة في المركز السابع عشر والمؤدي للهبوط في الدوري الفرنسي.