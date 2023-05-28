متحدث الزراعة: الوزارة تعمل علي توفير اللحوم بأسعار مخفضة بشكل مستمر.. فيديو

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، إن الوزارة قائمة في الفترة الأخيرة علي فتح منافذ لبيع المنتجات حتي يتم توفير احتياجات المستهلك المصري بأسعار مناسبة ومخفضة عن الأسواق الخارجية.

وأضاف "محمد القرش" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "٩٠ دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائية، أن الوزارة لديها 243 منفذ بيع ثابت بالإضافة إلى أكثر من 30 منفذ متنقل، موضحاً أن جميع هذه المنافذ منتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.

وتابع محمد القرش، أن الوزارة حريصة علي إتاحة اللحوم بأسعار مخفضة بشكل مستمر حتي يكون هناك زيادة في حجم المعروض لتلبية احتياجات المواطنين.