تداول أسئلة وإجابات امتحانات الدبلومات الفنية 2023 عبر جروبات في تليجرام

قامت جروبات شاومينج على تطبيق تيليجرام بنشر صور، ادعت أنها تخص أسئلة وإجابات امتحانات الدبلومات الفنية 2023 التي يؤديها الطلاب داخل اللجان الآن.

وتقوم غرفة العمليات الرئيسية المعنية بمتابعة امتحانات الدبلومات الفنية 2023 بديوان عام وزارة التربية والتعليم، مع جميع غرف العمليات الموجودة في المديريات التعليمية بالتحقيق الآن لمطابقة الصور المتداولة والتأكد من تشابهها مع الامتحانات الاصلية التي يتم تأديتها داخل اللجان.

وفي حالة التأكد منها تقوم غرفة العمليات الرئيسية المعنية بمتابعة امتحانات الدبلومات الفنية 2023 بديوان عام وزارة التربية والتعليم، مع جميع غرف العمليات الموجودة في المديريات التعليمية ، بتتبع هذه الصور المتداولة لتحديد هوية مصورها وناشرها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده وفقا لقانون مكافحة الغش في الامتحانات.

وأكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أنه لا تهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش التقليدي أو الغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول.

وقال نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، لقد تم التنبيه على جميع مسئولي لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2023، بضرورة الالتزام بعدم دخول أجهزة المحمول مع الطلاب، والتأكد من استخدام العصا الإلكترونية.

وكانت قد تواصلت غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام الوزارة مع جميع غرف العمليات بالمديريات التعليمية، وذلك للوقوف على مدى الاستعداد لأداء الامتحانات اليوم، ووصول مظاريف الأسئلة إلى جميع اللجان، وتذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجه لجان سير الامتحان.