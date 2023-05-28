السيد قنديل: مخطط لتحويل كليات التربية الرياضية بحلوان إلى نواد

أعلنت جامعة حلوان عن خطة لتطوير كليتي التربية الرياضية بنين وبنات ، لأنها من أهم الكليات التي تعد أساس بناء الأندية الرياضية المصرية ، و لاحتوائها على العديد من الموهوبين والمتميزين.

وصرح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بأن ذلك التطوير يجب خلاله تحقيق التشابك بين كليتي التربية الرياضية من أجل تحقيق أهداف الجامعة فى إنشاء نادي رياضي اجتماعي، حيث ان كليات التربية الرياضية بجامعة حلوان هي أساس بناء النوادى الرياضية في مصر .



وتابع رئيس جامعة حلوان أن هناك مخطط لتحويل هذه الكليات لنوادى رياضية، وأنه تم الانتهاء من نحو ٧٠٪ من المخطط، واتخاذ موافقة الجهات المختصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات، وجاري العرض على وزارة الشباب والرياضة.

و قال الدكتور السيد قنديل ان هناك توجه بتطوير الكليات الرياضية نابع من إن هناك تغير نوعي في فلسفة اهتمام الدولة بالتعليم، وأن هناك اهتمام كبير بمجالات الإدارة الرياضية والتسويق الرياضي والتدريب والتأهيل الرياضي، وأن الدولة تدعم بصورة كبيرة الرياضة والتي بدورها تنعكس على الصحة العامة.