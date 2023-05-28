مدير آثار سقارة: لأول مرة يتم الكشف عن ورش تحنيط بالمعابد.. فيديو

أسرار جديدة|

قال الدكتور محمد يوسف عويان ، مدير منطقة أثار سقارة ، إن العمل الأثري يتم في المنطقة منذ ست سنوات ، مشيرا إلى أن السور الغربي الخارجي من الناحية الشرقية وحتى الناحية الغربية تحتوي على شواهد أثرية، مما جعل العمل متجها لاكتشاف تاريخ المكان قبل بناء السور.

وتابع الدكتور محمد يوسف عويان ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية " ، أنه لأول مرة يتم اكتشاف ورش تحنيط ملحقة بالمعابد بالعصر المتأخر ، وكذلك بعض أدوات التحنيط في منطقة سقارة في آبار مقابر الاسرتين 26 و 27 .

وأضاف، أن الكشف الجديد الذي تم الإعلان عنه ملحق بأسرة للتحنيط مشيدة من الحجر الجيري، والخاصة بالتحنيط ، متابعا: "احتمال بالمستقبل القريب مع الكشف لبقية المعابد اكتشاف أسرار جديدة عن التحنيط".