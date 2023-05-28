وزيري يكشف أسرارا جديدة عن الكشف الأثري لورش التحنيط.. فيديو

عرض برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية " تقريرا من منطقة سقارة ، للإعلان عن كشف أثري جديد.

وقال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه لأول مرة يتم الكشف عن ورشتي تحنيط أدمية وحيوانية بمنطقة سقارة، موضحا: " الورش بها مزراب وأسرة وأدوات التحنيط، وأواني حفظ الأحشاء، ومقبرتين تعود للدولة القديمة.

وتابع " وزيري " ، أنه أثناء عملية الحفائر تم اكتشاف العصا التي كان يدهن بها المصري القديم الجلد أثناء التحنيط، لتجنب التفاعل الكيميائي مع الهواء الخارجي، فضلا عن اكتشاف أتواب الكتان التي كانت تستخدم للف المومياوات.

