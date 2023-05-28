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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

7 يونيو.. تعرف على تفاصيل وأسعار تذاكر حفل وائل الفشني بساقية الصاوي

صدى البلد

يحيى المطرب وائل الفشنى حفلا يوم الأربعاء 7يونيو المقبل بقاعة النهر فى ساقية الصاوى.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الثامنة مساء، كما تم طرح التذاكر بسعر 150 جنيهًا.

كشف المطرب وائل الفشني، أنه من أشد المعجبين بـ مطرب الراب "ويجز"، حيث شق طريق النجاح في عالم الراب، وخلق كريرا مختلفا والتف حوله آلاف الشباب.

وقال وائل الفشنى، خلال لقائه مع برنامج “سبوت لايت” المذاع على قناة "صدى البلد"،تقديم شيرين سليمان، أن أغنية البخت لـ ويجز من أفضل الأغاني التي يحب سماعها أو التي يفهمها.

وأضاف وائل الفشنى :"صوتي وارثه من أمي وعيلة والدتي أصواتهم جميلة، وأنا بغني من عمر 5 سنين، وأنا صغير بحب الطبلة وبحب الايقاع جدا، وأول ما جيت القاهرة كان نفسي أغني، ومكنش عندي الامكانيات».

وتابع وائل الفشني: «بهاء سلطان اشتغلت معاه في فرقته وقعدت معاه فترة طويلة جدا، وأول واحد كنت معاه في فرقته، وكان نفسي أخش في الغناء».

واستكمل: «أول واحد خلاني أغني هو فتحي سلامة، بحق ربنا هو أول واحد خلاني أدمج بين العزف والغنا، ولفينا كتير جدا وكان أول واحد خلاني أقف قدام المايك».

وأضاف وائل الفشني: «وأنا بغني اتعرفت على الأستاذ أحمد الفيشاوي وهو صاحبي جدا وعشرة عمر، وعملت معاه كليب اسمه سيبوني أعيش وده أول كليب عملته معاه، وكانت تجربة حلوة أوي». 

 

المطرب وائل الفشني بساقية الصاوي حفل وائل الفشنى ساقية الصاوي وائل الفشني

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