اليوم.. فيتوريا يعلن قائمة المحترفين لمباراة غينيا في تصفيات أمم إفريقيا

تقرر أن يعلن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، قائمة المحترفين في معسكر يونيو المقبل، اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة غينيا في الجولة الخامسة لتصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية "كوت ديفوار 2024".

ويملك منتخب مصر يملك رصيده 9 نقاط من 3 انتصارات في 4 مباريات خاضها بالتصفيات، فاز على غينيا ذهابا ومالاوي "ذهابا وإيابا".

ومن المقرر، أن يخوض منتخب مصر مباراة ودية مع جنوب السودان يوم 18 يونيو المقبل في القاهرة.

وتقرر إقامة ودية منتخب مصر مع جنوب السودان باستاد القاهرة في تمام الثامنة مساءً.

ويرتبط منتخب مصر بمباراة أمام غينيا يوم ١٤ يونيو في المغرب ، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم افريقيا ٢٠٢٤ التي تستضيفها كوت ديفوار.