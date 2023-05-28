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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القرش: معرض الربيع يوفر كافة احتياجات الزراعة بسعر التكلفة.. فيديو

معرض الربيع
معرض الربيع

قال الدكتور محمد القرش ، المتحدث باسم وزارة  الزراعة  ، إن معرض الربيع هذا العام بالمتحف الزراعي يقام تحت رعاية مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي " 100 مليون شجرة "، مشيرا إلى أن الوزارة حرصت في الفترة الأخيرة على توفير الأشجار بسعر التكلفة ، سواء الأشجار المثمرة أو الخشبية والزينة، لتكون متاحة أمام الجمهور.

 

وأوضح " القرش " ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية " ، أن المعرض يوفر مستلزمات الزراعة للجمهور بسعر التكلفة، كما أن المعرض يطلق هذا العام أكبر مبادرة لـ " خير مزارعنا لأهالينا وتنوع كبير في المعروضات وأسعار مناسبة ".

 

وأشار " القرش " ، إلى أن المعرض تم نقله من حديقة الأورمان للمتحف الزراعي وفقا لخطة الدولة لتطوير الحدائق، والمتنزهات، مشيرا إلى أن إقامته داخل المتحف الزراعي تمنح الزائرين فرصة لرؤية الزهور وشراء المستلزمات للزراعة ومستلزمات المنزل وبالتالي تكون زيارة دسمة.

 

وتابع ، أن مستلزمات الزراعة ، والكتب الخاصة لتعلم الزراعة متاحة ، وبالتالي المعرض يوفر الاحتياجات كاملة لإنشاء منظومة متكاملة للزراعة . 
 

الزراعة توك شو الدكتور محمد القرش معرض الربيع برنامج صباح الخير يا مصر

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