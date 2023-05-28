رياح مثيرة للرمال وأمطار رعدية.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم| فيديو

قالت الدكتور منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، إن طقس الأمس شهد نشاطا للرياح مثير للرمال والأتربة على أغلب مناطق الجمهورية ، مشيرة إلى أن هناك توقع باستمرار حالة التقلبات الجوية اليوم ، وحالة عدم الاستقرار مع نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة بأغلب مناطق الجمهورية.

وأضافت " غانم " ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية " ، أنه من المتوقع اليوم أن يكون هناك أمطار رعدية في أغلب المناطق بالجمهورية ، مما يسمح بإزالة الأتربة ، موضحة : " سرعة الرياح تتراوح ما بين 35 إلى 45 كيلو متر " .

وتابعت ، أنه من المتوقع اليوم أن تكون هناك أمطار مختلفة الشدة من منطقة لـ منطقة ، وتكون أمطار من خفيفة لمتوسطة وتصل للرعدية على السواحل الشمالية ، ومحافظات الوجه البحري ، ومدن القناة ، وأمطار متوسطة على جنوب البلاد ، وتصل للسيول على جنوب سيناء .

وأفادت بأن درجة الحرارة اليوم أقل حدة من الأمس ، وتسجل درجة الحرارة اليوم 34 درجة مئوية ، لافتة إلى أن تحسن الأحوال الجوية يبدأ من يوم الاثنين على اغلب المناطق .