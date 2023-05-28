المؤتمر الدولي الثاني لـ علوم الأزهر يطالب بدراسة التنوع الحيوي لمحافظات الجمهورية

أوصى المشاركون في المؤتمر الدولي الثاني لكلية العلوم بنات جامعة الأزهر بالقاهرة برئاسة الدكتورة مها غازي، عميدة الكلية رئيس المؤتمر، بأهمية التوسع في علوم تقنية النانو، وخاصة من مصادر طبيعية صديقة للبيئة؛ وذلك بإعادة تدوير بعض المخلفات الزراعية كقش الأرز وألياف الذرة، والإفادة من هذه المواد في عديد من الاستخدامات.

نحو الابتكارات في العلوم والتكنولوجيا

والذي عقد تحت عنوان: «نحو الابتكارات في العلوم والتكنولوجيا» برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات.

وطالب المشاركون بضرورة التوسع في دراسات التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعى وتطبيقاتهما في مجالات تؤمِّن حياة الإنسان، كالعمل داخل أماكن الحجر الصحي، أو التنبؤ بالتغيرات المناخية وتأثيرها على الأمن الغذائي، وطالبوا أيضا بأهمية دراسة التنوع الحيوي بالمحافظات المصرية وتوثيقه والحفاظ عليه، مع توجيه البحوث العلمية واستثمارها الاستثمار الأمثل؛ لتوظيف الثروة النباتية المصرية في المجالات الطبية والإفادة من الفطريات التي تنمو في البيئة المصرية سواء بتحويلها إلى وقود حيوي أو في النواحي العلاجية.

كما أوصى المشاركون بالاهتمام بالأبحاث المتعلقة باستخدامات الطاقة الجديدة وحصاد الطاقة؛ لتوفير مصادر رخيصة وآمنة للطاقة الكهربية، مع التركيز على دور الجامعة في رعاية الابتكار وريادة الأعمال؛ لزيادة الإنتاجية ودعم الاقتصاد.

وأكد المشاركون على أهمية وضرورة دعم الدولة ومؤسساتها للباحثين والمعامل التي تركز أبحاثها في مجالات العلوم الأساسية وتطبيقاتها التكنولوجية والصناعية؛ وذلك عن طريق توفير الأجهزة العلميةالحديثة والمتطورة والأدوات والمواد المطلوبة، وتوفير بعثات خارجية للنابغين منهم، ودعوة أستاذة أجانب من المتميزين في أبحاث تكنولوجيا النانو والذكاء الاصطناعي؛ لتقديم محاضرات ومشاركة الباحثين المصريين في هذا المجال الحيوي والمهم، مع التأكيد على ضرورة عقد ورش العمل بشكل دوري؛ لمتابعة التطورات في مجال العلوم وتكنولوجيا النانو، وما تم إنجازه لتحسين سبل الحياة في مصر من ناحية ابتكار تكنولوجيات جديدة؛ للإسهام فى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م، وتوفير عدد من المشروعات البحثية التي تخدم أهداف التنمية المستدامة وتدعها الجامعة وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

جدير بالذكر أن المؤتمر الدولي السنوي لكلية العلوم بنات جامعة الأزهر بالقاهرة شارك فيه 35 متحدثًا من الأساتذة والخبراء الدوليين في شتى مجالات العلوم الأساسية والتطبيقية من: مصر، وروسيا الاتحادية، وأمريكا، والصين، والهند، وباكستان، والمكسيك، وبلغاريا، وإيطاليا، والكويت، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إضافة إلى مشاركة ١٥٠ مشاركًا فى جميع أنواع المشاركات، إضافة إلى ذلك شارك في المؤتمر مندوبون يمثلون خمس وزارات ضمت:

الأوقاف، والسياحة والآثار، والطيران المدني، والتجارة والصناعة، والبيئة.

هذا وتعد كلية العلوم بنات جامعة الأزهر بالقاهرة من الكليات المتميزة والرائدة؛ حيث كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.