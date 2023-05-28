عضو تنسيقية شباب الأحزاب: الحوار الوطني اهتم بالهوية والثقافة الوطنية.. فيديو

قال مصطفى كريم ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن الحوار الوطني ناقش العديد من القضايا ، ومنها المحور الاجتماعي المتعلق بالهوية والثقافة الوطنية ، مما يعطي انطباعا عن أهمية هذا الشأن لدى المهتمين ، والشأن العام .

وتابع مصطفى كريم ، خلال لقائه لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية " ، أن قضية الهوية هي قضية أمن قومي، لافتا إلى أن ثورة 30 يونيه كانت ثورة تتعلق بقضية الهوية المصرية .

وأردف ، أن مصر تمتلك أكثر من جانب للهوية متعلقة بكونها عربية ، وفرعونية ، من دول البحر المتوسط ، مما يوحي بالثراء ، وتكوين الشخصية المصرية بايجابياتها .

وأشار إلى أن النقاش يهدف للوصول لسمات أساسية للمصري بين الشعوب ، والإجابة على هذا السؤال موجود ، ولكن تغير قليلا مع مرور الـ 12 عاما الماضية .