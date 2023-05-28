أمطار رعدية ورياح وسيول.. تغير مفاجئ في الطقس وتحذير من الساعات المقبلة

أذاعت فضائية “العربية”، تقريرا جاء من خلاله،حالة من عدم الإستقرار في الأحوال الجوية، ضربت عدة محافظات مصرية أبرزها الأقصر وأسوان وجنوب سيناء والمنيا .

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية أصدرت بيانا حذرت فيه من حالة الطقس وتوقعت سقوط أمطار تصل حد السيول خاصة على وسط وجنوب سيناء بالإضافة إلى نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على السوحل الشمالية والقاهرة الكبرى، فخرائط الطقس أشارت لإنخفاض في الحرارة غدا على أغلب الأنحاء، فيما عدا محافظات جنوب الصعيد التي تصل الحرارة فيها الـ 41.

الإستعدادات اللازمة

شهور الربيع معروفة بالتقلبات الحادة في الطقس ونشاط الرياح، وناشدت الأرصاد باتخاذ كل الإستعدادات اللازمة.