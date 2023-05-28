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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ابن ماجد الكدواني يحتفل بزفافه للمرة الثانية في الجونة .. صور

صدى البلد

احتفل يوسف الكدوانى ابن الفنانة ماجد الكدوانى أمس بحفل زفافه للمرة الثانية فى الجونة بحضور أسرته وأصدقائه المقربين وذلك بعد حفل زفافة الجمعة الماضي في أحد فنادق  بالقاهرة.

حفل زفاف ابن ماجد الكدواني

واحتفل يوم الجمعة 26 مايو، ابن الفنان ماجد الكدواني «يوسف» بزفافه في إحدى الكنائس، بحضور الأهل والأصدقاء. 

ونشر أحد أصدقاء يوسف ماجد الكدواني، صورا وفيديوهات من حفل الزفاف، بحضور الأهل والأصدقاء.

 وشارك الفنان ماجد الكدواني فرحته كل من الفنانة ريهام عبد الغفور والفنانة دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان والفنانة رنا رئيس.

حنة ابن ماجد الكدواني

قبل عدة أيام، احتفل يوسف ماجد الكدواني بحنته، فى حفل ضم الأهل والأصدقاء، حيث احتفى بهما عدد من أصدقائهما. 

ونشر عدد من أصدقاء يوسف ماجد الكدواني فيديو للعروسين وهما يرقصان على أغنية الفنان أحمد سعد الشهيرة “إيه اليوم الحلو ده”.

وشارك الفنان يوسف ماجد الكدواني، فى أحداث مسلسل “وبينا ميعاد”، وقد حظي بإشادات جماهيرية كبيرة. 

مسلسل “وبينا ميعاد” بطولة شيرين رضا، وبسمة، ومدحت صالح، وصبري فواز، ونادية رشاد، ومن تأليف وإخراج هاني كمال.

وتدور الأحداث حول عائلتين هما عائلة "حسن" الذى توفيت زوجته وتركت له أربعة شباب، وعائلة نادية التي توفى زوجها وترك لها أربع بنات، ونرى كيف سيتعامل الطرفان مع المشاكل التي حولهما، في أول الأمر كل طرف لوحده وبعد اللقاء كيف سيواجهونها مع بعضهم البعض عندما يتعرفوا على بعضهم.

وكان آخر اعمال الفنان ماجد الكدواني هو مسلسل “موضوع عائلي 2”، وإخراج أحمد الجندي وسيناريو وحوار محمد عز الدين وكريم يوسف، وبطولة: ماجد الكدواني، ونور، ورنا رئيس، ومحمد شاهين، وسما إبراهيم، وطه الدسوقى، ومحمد رضوان، ومحمد القس، وياسمين ممدوح واف

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