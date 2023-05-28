فك العقدة.. مشروع تخرج لطلبة إعلام جامعة مصر الدولية للتوعية بالصحة النفسية|فيديو

استضاف برنامج “صباح الخير يا مصر”، والمذاع على فضائية "القناة الأولى المصرية" طلاب مشروع تخرج "فك العقدة" لطلبة اعلام جامعة مصر الدولية للتوعية بالصحة النفسية.

وقالت أمنية نبيل، طالبة بكلية الإعلام بجامعة مصر الدولية، إن الهدف من وراء مشروع تخرجهم هو أن يكون له أثر مهم على الناس، وهي فكرة توريث المشكلات النفسية للطفال.

ومن جانبها قالت جنة تامر، طالبة بجامعة مصر الدولية، إن توريث العقد النفسية ممكن أن يكون من خلال الجينات، في حين تعرض الشخص لصدمة ما في حياته وأثرت نفسيا به، وتوارثها أطفالها بالجينات.

وتابعت جنة تانر، أن أكثر مشكلة موجودة بين الأجيال هي انعدام التواصل بين الاهل والأبناء، بسبب الحماية الزائدة التي يفرضها الأهل على الأبناء.