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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عاكسها لفظيا.. عقوبة رادعة لشاب حاول التعدي على طالبة في مدينة نصر

فتاة - أرشيفية
فتاة - أرشيفية

واقعة من إحدى الوقائع الشهيرة التي تتعرض لها الفتيات في الشارع شهدتها منطقة مدينة نصر، حيث قام عامل بمعاكسة طالبة بمنطقة مدينة نصر، أثناء تواجدها في الشارع، موجها لها بعض الألفاظ ومن بينها «إنتي مزة»، إلا أن المحكمة الإقتصادية كانت له بالمرصاد وقررت حبسه عامين عما أسند إليه من إتهامات.

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تفاصيل إتهام طالبة لشاب بمعاكستها في مدينة نصر

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر أول، تضمن ورود بلاغ من طالبة أفادت فيه بتعرضها لاعتداء لفظي على يد شاب بمنطقة مدينة نصر، وعلى الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية في القاهرة إلى موقع البلاغ.

وبالانتقال والفحص تبين قيام الأهالي بالإمساك بشاب حاول الإعتداء على طالبة لفظيا، حيث قال لها أثناء تواجدها في الشارع بمنطقة مدينة نصر «إنتي مزة جامدة»، وأستغاثت الطالبة بالأهالي اللذين تمكنوا من الإمساك به.

فتاة - أرشيفية

التحريات: عاكسها لفظيا وحاول لمس جسدها

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، صحة الواقعة، وقيام الشاب بمعاكسة الفتاة أثناء تواجدها في منطقة مدينة نصر لفظيا، وكشفت مراجعة كاميرات المراقبة في ذات المنطقة محاولة الشاب ملامسة جسد الفتاة.

وعقب تقنين الإجراءات، ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم، وبمواجهته إعترف بارتكابه الواقعة تفصيليا، حيث قرر أنه أثناء مرور الفتاة المجني عليها أمامه قام بمعاكستها لفظيا بأن قال لها «إنتي مزة جامدة» فقامت الطالبة بالإستغاثة بالأهالي الذين تمكنوا من الإمساك به.

المحامية نهى الجندي

نهى الجندي: القانون يعاقب المتهم بـ عامين 

وحررت المحامية نهى الجندي وكيلا عن الطالبة المجني عليها محضر تحرش لفظي في الشاب، وأشارت إلى أن التحرش لا يسقط بالتصالح حتى وإن تنازلت المجني عليها، حيث يعاقب عليه وفقا لنص المادة 306 من قانون العقوبات والتي تنص على معاقبة الجاني في إتهام المعاكسة بمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه.

وقالت المحامية نهى الجندي، أن المتهم بعد تحرير المحضر ضده تعقب الأكونت الخاص بالمجني عليها على الفيسبوك وأرسل إليها محادثات، وهو ما يعاقب عليه القانون في ذات المادة لكل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أو إيحاءات أو تلميحات إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل.

مدينة نصر معاكسة فتاة الأقتصادية محكمة معاكسه قانون العقوبات المحامية نهى الجندي

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