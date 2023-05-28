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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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جامعة القاهرة تعد أكثر من 35 برنامجًا دراسيًا في تخصصات مختلفة.. والنانو تكنولوجى تبدأ برنامج دبلوم تصميم وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
  • علوم القاهرة: مجلس الجامعة وافق على استحداث عدد من البرامج الجديدة
  • النانو تكنولوجى: برنامج الطاقة يشمل برامج مثل تصميم وتشغيل السخانات الشمسية

 

تسعى جامعة القاهرة إلى إعداد برامج دراسية جديدة تساعد على مواكبة سوق العمل وتلبية حاجة الطلاب إلى هذه البرامج، كما تقوم بإنشاء عدد من الكليات الجديدة خلال جامعة القاهرة الدولية . 

وأعلنت الدكتورة رباب الشريف، عميد كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي جامعة القاهرة، عن بدء الدراسة في برنامج دبلوم تصميم وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية للعام الأكاديمي 2023 - 2024.

وأضافت رباب الشريف أن ذلك تماشياً مع اتجاه الدولة في تشجيع استخدام الطاقات المتجددة في غالبية التطبيقات الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها، مثل أنظمة توليد الكهرباء وأنظمة تسخين المياه للأغراض المنزلية والصناعية وتوليد الكهرباء.

وأشارت إلى أن كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجى بادرت بتقديم برنامج الطاقة دبلوم تصميم وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية، ويشمل:
- برامج نظرية تشمل على محاضرات تعريفية وشرح شامل للتكنولوجيا المستخدمة واستخدام الطاقة الشمسية الكهربائية والحرارية وكيفية تصميم هذه الانظمة واستخدام البرامج الخاصة بها.

- برامج عملية تشمل برامج مثل تصميم وتشغيل وصيانة وتركيب الخلايا والسخانات الشمسية المختلفة.

- برامج عملية تشمل على التدريب على انتاج وقياس وتحسين الخلايا والسخانات الشمسية باستخدام تكنولوجى النانو المتطورة والمبتكرة.

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فى السياق نفسه، أعلن الدكتور أحمد الشريف، عميد كلية العلوم بجامعة القاهرة، عن استحداث عدد من البرامج الدراسية. 

وقال الدكتورأحمد الشريف إن مجلس الجامعة وافق على استحداث برنامج بكالوريوس عن "علوم تكنولوجيا النانو" كبرنامج مشترك بين كلية العلوم وكلية النانو تكنولوجي وبرنامج “كيمياء حيوية ميكرو بيولوجي”.

على الجانب الآخر، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أنه تم إعداد أكثر من 35 برنامجًا دراسيًا في تخصصات مختلفة، منها برامج الطاقة والطاقة المتجددة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوت، والفيزياء المتقدمة والنووية، وعلوم الفضاء، وعلوم الأرض، والعلوم البيولوجية، والعلوم الهندسية، والعلوم السياسية والاقتصاد، والعلوم المالية والإدارية، والعلوم الإنسانية، بالإضافة إلى برامج أخرى متنوعة في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.

وذلك من خلال جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر، حيث تعد أول جامعة برامج على مستوى العالم وفقا لما تم إعلانه عند وضع حجر الأساس في أبريل 2018.

معلومات عن جامعة القاهرة الدولية 

- البرامج الدراسية المُقرر بدء الدراسة بها تم إعدادها باللغتين الإنجليزية والفرنسية.

- تتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية.

- إعداد أكثر من 35 برنامجًا دراسيًا في تخصصات مختلفة.

- تضم أرض جامعة القاهرة الدولية المباني الإدارية ومباني الأنشطة التعليمية.

- منطقة الاستاد الرياضي الذي يسع 20 ألف متفرج لإقامة منافسات دوري الجامعات.

- سيتم تخصيص سكن للطلاب والطالبات الوافدين على مساحة تصل 259.676م².

- اختيار الطلاب من خلال مكتب التنسيق للطلاب الذين تنطبق عليهم شروط الالتحاق.

- تستهدف الجامعة الطلاب المحليين والدوليين الوافدين من الجهات الراعية لهم.

كما يحترم نظام القبول للطلاب بجامعة القاهرة الدولية قيم التنوع وتكافؤ الفرص في اختيار الطلاب، وفقًا لعدة خطوات منها القبول المبدئي بمكتب التنسيق للطلاب الذين تنطبق عليهم شروط الالتحاق بالجامعة وكلياتها مع تقديم طلب التحاق بفرع الجامعة ونتائج اختبارات المراحل السابقة للطالب في العلوم التخصصية، إلى جانب إجراء مقابلة شخصية وإلكترونية تقيس مهارات التميز والابتكار والدافعية وإدارة الوقت والقدرة على العمل في فرق بحثية، وتستهدف الجامعة الطلاب المحليين والدوليين الوافدين من الجهات الراعية لهم.

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