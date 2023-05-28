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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم دمياط: لا شكاوى من امتحانات الدبلومات الفنية حتى الآن

تعليم دمياط
تعليم دمياط

تابع اليوم الأحد، علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، سير الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية المختلفة الدور الأول ٢٠٢٣ م من غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية، بحضور غادة بيضون مدير عام التعليم الفني وأعضاء الغرفة.

وتابع "عبد الرؤوف"، وصول الأسئلة إلى اللجان الامتحانية، مؤكدا بتوفير الهدوء والجو المناسب للطلاب لتأدية الامتحانات والتنبيه بعدم دخول أجهزة المحمول مع الطلاب والتأكد من استخدام العصا الإلكترونية.

ووجه "وكيل الوزارة" ، بضرورة تحقيق الانضباط والنظام داخل وخارج اللجان الامتحانية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش التقليدي أو الغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول.

واوضح "وكيل الوزارة"، أنه يؤدي اليوم طلاب الشعبة الصناعية امتحاني اللغة الإنجليزية والفيزياء وطلاب الشعبة التجارية والفندقية امتحاني اللغة الإنجليزية والسكرتارية  وطلاب الشعبة الزراعية امتحاني اللغة الإنجليزية وادارة مشروعات ولم ترصد غرفة العمليات اي شكاوى بشأن امتحانات اليوم.

رحاب البراشي مديرا لإدارة المتابعة وتقويم الأداء بتعليم دمياط

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