عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رحاب البراشي مديرا لإدارة المتابعة وتقويم الأداء بتعليم دمياط

رحاب البراشي
رحاب البراشي

كلف المهندس "علي عبد الرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، الدكتورة رحاب يوسف صادق البراشي "كبير معلمين" والتي تشغل وظيفة مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي و السياسات بمديرية التربية والتعليم بدمياط، مديرا لإدارة المتابعة وتقويم الأداء.

 

يذكر أن "البراشي" تم تعينها سنة ١٩٩٤ وهي الآن علي الدرجة المالية العالية ( التخصصية )حصلت على درجة الماجستير ٢٠١٣ تخصص علم نفس تربوى و دبلومة إدارة الأعمال الحكومية من الجامعة الفرنسية اسليسكا ٢٠١٨ ودرجة الدكتوراه ٢٠٢٠ تخصص علم نفس تربوي.

وخلال فترة عملها شغلت البراشي، عدة مناصب كان منها..

- عضو متابعة الإدارة المركزية للمتابعة وتقويم الأداء بمكتب الوزير بديوان عام الوزارة

- مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بدمياط ۲۰۱۷.

- مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي و السياسات بمديرية التربية والتعليم بدمياط حتى تاريخه، بالإضافة إلي كونها مدرب في برنامج تأهيل ورفع كفاءة قادة التعليم الفني تحت اشراف وزارة التعليم الفنى و التدريب بالقاهرة بإشراف مركز التدريب الصناعي ITC و شركة انترتك انترناشيونال ليمتد مصر

كما حصلت علي بعض الدورات التدريبية كان منها

- دورة اعداد كوادر تدريبية لبرنامج تعليم مهارات التفكير " کورت 1 " ٢٠١٤.

- دورة اعداد البرامج الارشادية بكلية التربية جامعة دمياط ٢٠١٤.

- دورة اعداد مدربين اللامركزية المالية في قطاع التعليم قبل الجامعي بوزارة التربية والتعليم اعداد كوادر مدربين لبرنامج بناء مؤشرات التعليم ٢٠١٥

- برنامج تنمية مهارات التخطيط الاستراتيجي فبراير ۲۰۱۷ مرکز اعداد القيادات التربوية

- دورة استراتيجية الامن القومي من اكاديمية ناصر العسكرية ٢٠١٨

- اعداد القادة من المجموعة العربية للدراسات ۲۰۱۹

- دورة اختبارات القيادات التربوية ٢٠١٩.

دمياط .. إزالة 26 حالة تعدى على أملاك الدولة بكفر سعد

دمياط إدارة التخطيط التخطيط الإستراتيجي الإدارة المركزية إعداد القادة التربية الخاصة التعليم الفني التربية والتعليم ديوان عام الوزارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لجنة الانضباط تفجر مفاجأة بشأن شكوى الزمالك ضد كهربا

ابتعدوا فورا.. عاصفة ترابية وسيول تضرب البلاد اليوم والأرصاد تحذر

5 جنيهات دفعة واحدة| الدولار يهتز بالسوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

550 جنيها| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار الحكومة

فضيحة عمارة أكتوبر.. ياسمين صورته عاريا فى أوضاع مختلفة بحضور إيمان ورباب

معيط: العائد من الزيادات في ضريبة الدمغة يقدر بقيمة 5 مليارات جنيه

الركاب بأمان .. طائرة مصر للطيران تتعرض لحادث في مطار جدة

لعبة فاضحة وسهرة حمراء.. كواليس قتل عجوز الباجور بيد حسناء إمبابة وعشيقها

موضوعات متعلقة

دمياط .. إزالة 26 حالة تعدى على أملاك الدولة بكفر سعد

تعليم دمياط تنعى معلما توفي أثناء مراقبة امتحانات الدبلومات الفنية اليوم

ترشيحاتنا

اختياراتي مدمرة حياتي.. أحمد سعد يرد على منتقديه بهذا المنشور

علي جمعة: هذه حقيقة الثعبان الأقرع في القبر.. ويجوز الحج بالتقسيط من خلال قرض

لماذا اختصت العقيقة في اليوم السابع للولادة.. وماذا أفعل لو فاتني؟ الإفتاء توضح

ناخب تركي يحمل والدته المسنة على ظهره للإدلاء بصوتها بالانتخابات |شاهد

تأخرت في كابينة التصويت|«بن علي يلدريم» يمازح زوجته داخل مركز الاقتراع بالانتخابات التركية

السيسي ورئيس تيار الحكمة العراقي يستعرضان المشهد السياسي في بغداد والتعاون المشترك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا.. إصابة مرعبة تضرب الأهلي .. تفاصيل

الدكتور قاللي عندك شيطان في وشك|حكاية مأساوية لفتاة ضحية مركز تجميل.. تفاصيل صادمة

وزير الدفاع يلتقى قادة القوات المسلحة ويكرم الفائزين فى بطولة الدرع العام للرماية الدولية

أم تثير الجدل بجوابات صغيرة لطفلتها .. شاهد

فيديو

عاجل.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية وعاصفة ترابية

وزير الدفاع يلتقى قادة القوات المسلحة ويكرم الفائزين فى بطولة الدرع العام للرماية الدولية

أختي في الرضاعة واستخسرتها.. اعترافات مثيرة لقاتل عروس إمبابة

تراجع جديد في أسعار الذهب والدولار.. تعرف على سعر عيار 21 اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: محور عادل إمام

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: هروب بغدودة من بيروقراطية العقول

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جائزة زايد.. رسوخٌ على القمة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ