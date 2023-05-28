رحاب البراشي مديرا لإدارة المتابعة وتقويم الأداء بتعليم دمياط

كلف المهندس "علي عبد الرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، الدكتورة رحاب يوسف صادق البراشي "كبير معلمين" والتي تشغل وظيفة مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي و السياسات بمديرية التربية والتعليم بدمياط، مديرا لإدارة المتابعة وتقويم الأداء.
يذكر أن "البراشي" تم تعينها سنة ١٩٩٤ وهي الآن علي الدرجة المالية العالية ( التخصصية )حصلت على درجة الماجستير ٢٠١٣ تخصص علم نفس تربوى و دبلومة إدارة الأعمال الحكومية من الجامعة الفرنسية اسليسكا ٢٠١٨ ودرجة الدكتوراه ٢٠٢٠ تخصص علم نفس تربوي.
وخلال فترة عملها شغلت البراشي، عدة مناصب كان منها..
- عضو متابعة الإدارة المركزية للمتابعة وتقويم الأداء بمكتب الوزير بديوان عام الوزارة
- مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بدمياط ۲۰۱۷.
- مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي و السياسات بمديرية التربية والتعليم بدمياط حتى تاريخه، بالإضافة إلي كونها مدرب في برنامج تأهيل ورفع كفاءة قادة التعليم الفني تحت اشراف وزارة التعليم الفنى و التدريب بالقاهرة بإشراف مركز التدريب الصناعي ITC و شركة انترتك انترناشيونال ليمتد مصر
كما حصلت علي بعض الدورات التدريبية كان منها
- دورة اعداد كوادر تدريبية لبرنامج تعليم مهارات التفكير " کورت 1 " ٢٠١٤.
- دورة اعداد البرامج الارشادية بكلية التربية جامعة دمياط ٢٠١٤.
- دورة اعداد مدربين اللامركزية المالية في قطاع التعليم قبل الجامعي بوزارة التربية والتعليم اعداد كوادر مدربين لبرنامج بناء مؤشرات التعليم ٢٠١٥
- برنامج تنمية مهارات التخطيط الاستراتيجي فبراير ۲۰۱۷ مرکز اعداد القيادات التربوية
- دورة استراتيجية الامن القومي من اكاديمية ناصر العسكرية ٢٠١٨
- اعداد القادة من المجموعة العربية للدراسات ۲۰۱۹
- دورة اختبارات القيادات التربوية ٢٠١٩.