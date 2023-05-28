اختيار ناجي وهلهل وعاشور ضمن حكام بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة "كاف"، حكام مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بالمغرب، وضمت القائمة من مصر كلا من محمود ناجي حكم ساحة ، سامي هلهل حكم مساعد، ومحمود عاشور حكم فيديو.

تقام البطولة في المغرب خلال الفترة من 24 يونيو إلى 8 يوليو المقبلين، وجاءت نتيجة القرعة كالتالي: المجموعة الأولى: المغرب – غانا – منتخب الكونغو – غينيا، المجموعة الثانية: مصر – مالي – الكاميرون – النيجر.

ويتأهل أصحاب المراكز الـ3 الأولى في كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاماً، إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

