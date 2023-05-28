إعلان خطير.. صربيا لا تستبعد إندلاع نزاع مسلح مع كوسوفو

قال وزير الدفاع الصربي ميلوس فوسيفيتش، اليوم الأحد، إن التوترات في كوسوفو بلغت ذروتها وقد تتحول إلى نزاع مسلح.

واضاف الوزير الصربي أن وحدات الجيش تواصل تمركزها في اتجاه الخط الإداري مع كوسوفو وميتوهيا.

وأوضح وزير الدفاع في تصريح صحفي قائلا أن "الوضع يبدو سلميا ظاهريا فقط، وفي الوقت الحالي لا توجد حوادث".

وأكد إن "التوتر في أقصى حد، ومؤشر التوتر في المنطقة الحمراء، في المقام الأول بين الصرب، الذين يتعرضون مباشرة لتهديد الأعمال الإرهابية لنظام رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي، إنه يفعل كل شيء من أجل طرد الصرب ويؤدي إلى تصعيد من شأنه أن يبرر المزيد من العدوان والإرهاب ضد الصرب، بهدف نهائي هو التطهير العرقي الكامل لكوسوفو وميتوهيا من الصرب".

وفي وقت سابق من يوم السبت الماضي قال مجلس الأمن القومي الصربي إن وحدة الناتو في كوسوفو وميتوهيا، لم تتصرف وفقا لصلاحياتها بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1244، وذلك أثناء تحرك قوات الشرطة للجمهورية المعلنة من جانب واحد في شمال الإقليم يوم الجمعة.