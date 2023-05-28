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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لمنع الغش.. إعادة تدوير العمال داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

اجتماع وزير التربية
اجتماع وزير التربية والتعليم اليوم

عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعًا مع قيادات مديرية التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية بمحافظة الوادى الجديد، بمقر ديوان عام المديرية، وذلك لمتابعة سير العملية التعليمية، والاطمئنان على سير امتحانات الدبلومات الفنية، واستعراض الاجراءات الخاصة بامتحانات نهاية العام الدراسي، والاستعدات النهائية لامتحانات شهادة الثانوية العامة.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، والدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والمهندس سيد عبد العزيز عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة والمهندس أكمل شوقي رئيس الإدارة المركزية للتصميم بالهيئة العامة للأبنية التعليمية.

ورحب الدكتور رضا حجازى بالحضور، مؤكدًا على أهمية دورهم فى تطوير منظومة العملية التعليمية، وانضباط سير الأعمال الامتحانية بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، اطمأن الوزير على استعدادات واجراءات المديرية لامتحانات نهاية العام، مشددا على ضرورة انضباط سير الامتحانات، وعدم السماح بأي حالات غش .

وفيما يتعلق بامتحانات الثانوية العامة، اطمأن الوزير على سلامة إجراءات الاستعداد للامتحانات بالمحافظة، موجها بإجراء امتحانات منضبطة، كما استعرض الإجراءات والضوابط المشددة لمنع الغش في اللجان، مشددًا على إعادة تدوير العمال داخل الإدارات فى لجان الثانوية العامة.

كما شدد الوزير على تنفيذ التعليمات المتعلقة برؤساء اللجان والملاحظين والتأكيد على الصيانة وتوفير سبل الراحة داخل اللجان.

وأكد الدكتور رضا حجازي على ضرورة توافر الأعداد الكافية من كتيبات المفاهيم لطلاب الثانوية العامة أثناء الامتحانات، وتحديد المسئولين عنها، كما وجه بمراجعة أعداد كتيبات المفاهيم التي سيتم توزيعها خلال الامتحانات.

ووجه الوزير بضرورة أداء طلاب الصف الثالث الثانوي إجابة امتحانات الثانوية العامة في البابل شيت وورقة الإجابة على الأسئلة المقالية فقط، وعدم الاعتداد بأي إجابة في كراسة الأسئلة، حيث إنه لن يعتد أو يعترف بأي إجابة في كراسة الأسئلة وسيتم تصحيح البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية فقط، حرصًا من الوزارة على اتباع أبنائنا من طلاب الصف الثالث الثانوي الأساليب الصحيحة في الإجابة خلال تأدية الامتحانات بما يضمن لهم التقييم الصحيح لإجاباتهم.

وأكد الوزير على مواصلة تنفيذ مجموعات الدعم المدرسي، مع توفير الفرصة للطلاب لاختيار مدرس المادة بهدف تحسين مستوى الطلاب الدراسي، وذلك بمقابل مادي مناسب يهدف لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.

كما أكد الوزير على الاهتمام باكتشاف الموهوبين والمبدعين لدعم الموهوبين داخل المحافظة وعلي مستوي الجمهورية (فنيا ، وعلميا ، وثقافيا ،ورياضياً) وذلك بالتعاون مع وزارتى الشباب والرياضة والثقافة.  

ووجه الوزير بالاهتمام بالأنشطة المدرسية للكشف عن مواهب ومهارات الطلاب الفنية بالمحافظة، وإعداد عرض مسرحى على مستوى المديرية ومشاركة طلاب محافظة الوادى الجديد، بما يعكس طبيعة ومناخ وعادات أهل المحافظة، تمهيدًا لاختيار أفضل مسرحية على مستوى المديريات التعليمية وتكريم القائمين عليها، مؤكدًا أهمية المسرح المدرسى ودوره فى إعادة بث الروح الفنية وتنميتها في المدارس

و اطلع الدكتور رضا حجازى نظام على سير عمل امتحانات الشهادة الإعدادية التي تمت خلال الفترة الماضية، حيث أشاد الوزير بمنظومة الامتحانات بالمحافظة.

كما قام الوزير بمتابعة مراجعات الأونلاين لطلاب شهادة الثانوية العامة، والتى تتم بالتنسيق مع الإدارات التعليمية، وإدارات التطوير التكنولوجى والحاسب الآلي،  وهذا من منطلق الحرص على مصلحة الطلاب وخاصة بالمناطق النائية والبعيدة، وتخفيفا عن كأهل أولياء الأمور.

و أجرى الدكتور رضا حجازى حوارا تفاعليا مع الطلاب، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حول عدد من النقاط المتعلقة بكيفية استفادتهم من هذه المراجعات، ومدى فهمهم للمواد من خلال البث المباشر، حيث أشاد الطلاب بهذه المراجعات التى توفرها لهم مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

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