تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس خلال الوقت الحالي، مشيرة إلى أن متوقع استمرار اليوم الأحد التقلبات الجوية، ونشاط للرياح مثير للرمال والأتربة في أغلب مناطق الجمهورية.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات تليفزيونية للتلفزيون المصري، أن متوقع أن نشهد اليوم أمطارا رعدية في أغلب المناطق، ومع الأمطار الرعدية سيكون هناك إزالة للأتربة، وفي بعض المناطق سنشهد نشاطا للرياح، وستكون سرعات الرياح ما بين 35 و45 كم في الساعة، متابعة أن الأمطار ستسقط مختلفة الشدة من منطقة لأخرى وستكون ما بين الخفيفة إلى المتوسطة والرعدية أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية للبلاد ومحافظات الوجه البحري ومدن القناة.

وأكملت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه بالإضافة إلى أمطار خفيفة ورعدية تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى، وأمطار متوسطة ورعدية على مناطق من جنوب البلاد قد تصل إلى السيول على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وخليج السويس.

تحذيرات الأرصاد



فيما كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان عاجل لها عن حالة الطقس الآن، حيث تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى تحسن نسبى في الأحوال الجوية على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية .



وكشفت خرائط الطقس عن انحسار فرص سقوط الأمطار على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد وجنوب سيناء تكون خفيفة إلى متوسطة، مع استمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر يصاحبها انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.



وذكرت الأرصاد الجوية إن الغطاء السحابي يتجه شرقا ليؤثر على سيناء والسواحل الشرقية وسلاسل جبال البحر الأحمر والمدن المطلة على خليج السويس والعقبة وشمال وجنوب الصعيد يصاحبه تساقط الأمطار تكون متوسطة ورعدية على فترات متقطعة.

ونصحت الأرصاد المواطنين بارتداء الكمامات أثناء النزول إلى الشارع وإحكام غلق النوافذ منعًا لدخول الأتربة، والتزام المواطنين من مرضى الصدر وحساسية الصدر منازلهم حرصا على سلامتهم .



درجات الحرارة



العظمى الصغرى

القاهرة 34 21

6 أكتوبر 34 20

بنها 34 21

دمنهور 32 21

وادي النطرون 33 20

كفر الشيخ 32 20

المنصورة 32 21

الزقازيق 33 21

شبين الكوم 33 21

طنطا 32 19

دمياط 29 20

بورسعيد 30 20

الإسماعيلية 34 21

السويس 32 21

العريش 31 20

رفح 30 20

رأس سدر 29 21

نخل 25 12

كاترين 22 9

الطور 32 21

طابا 24 17

شرم الشيخ 34 24

الإسكندرية 25 20

العلمين الجديدة 25 19

مطروح 24 19

السلوم 25 18

سيوة 30 19

رأس غارب 33 23

الغردقة 34 24

سفاجا 32 23

مرسى علم 32 24

شلاتين 33 25

حلايب 33 25

أبورماد 34 24

رأس حدربة 33 24

الفيوم 34 22

بني سويف 34 21

المنيا 34 22

أسيوط 35 22

سوهاج 34 23

قنا 37 25

الأقصر 39 26

أسوان 40 28

الوادي الجديد 36 25

أبوسمبل 44 29