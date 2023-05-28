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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

تقلبات جوية حادة..الأرصاد تفجر مفاجأة وتوجه تحذيرات عاجلة من الطقس.. تفاصيل

الطقس
الطقس

قدّمت الإعلامية رشا مجدي، تقريرًا مفصلًا عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 28 مايو 2023، في القاهرة والمحافظات.

واستعرض التقرير، المذاع عبر برنامج «صباح البلد»، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد.
 

حالة الطقس اليوم


وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال ساعات اليوم، بعد ما شهد عدد من محافظات جمهورية مصر العربية حالة من سوء الأحوال الجوية والطقس السيئ أمس السبت، حيث هبت الرياح المحملة بالأتربة وهطلت الأمطار في محافظات أخرى مما أدى انخفاض معدل الرؤية مع السحب الرعدية.

 

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد:


العظمى الصغرى

القاهرة 30 - 24
الإسكندرية 24- 19
الإسماعيلية 34 - 20
الغردقة 34 -22
أسوان 42 - 28
سوهاج 39 - 26
المنيا 35 - 21

أمطار رعدية ورياح وسيول

أذاعت فضائية “العربية”، تقريرا جاء من خلاله،حالة من عدم الإستقرار في الأحوال الجوية، ضربت عدة محافظات مصرية أبرزها الأقصر وأسوان وجنوب سيناء والمنيا .

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية أصدرت بيانا حذرت فيه من حالة الطقس وتوقعت سقوط أمطار تصل حد السيول خاصة على وسط وجنوب سيناء بالإضافة إلى نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على السوحل الشمالية والقاهرة الكبرى، فخرائط الطقس أشارت لإنخفاض في الحرارة غدا على أغلب الأنحاء، فيما عدا محافظات جنوب الصعيد التي تصل الحرارة فيها الـ 41.

الإستعدادات اللازمة

شهور الربيع معروفة بالتقلبات الحادة في الطقس ونشاط الرياح، وناشدت الأرصاد باتخاذ كل الإستعدادات اللازمة.

أمطار رعدية وأتربة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة التقلبات في حالة الجو، وأكدت أن اليوم هناك أمطار رعدية، وهناك ارتفاع في درجات الحرارة، و رياح وأتربة، ستأثر على مرضى الحساسية.

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد شهدت أمس السبت نشاطا للرياح مثيرا للرمال والأتربة في أغلب مناطق الجمهورية، وهو ما أدى إلى انخفاض وتدهور الرؤية الأفقية.
وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات تلفزيونية، أنه من المتوقع أن تستمر اليوم التقلبات الجوية خلال الساعات المقبلة، وهناك حالة عدم الاستقرار في الحالة الجوية مع نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة في أغلب مناطق الجمهورية. 
وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "من المتوقع أن نشهد اليوم أمطارا رعدية في أغلب المناطق، ومع الأمطار الرعدية سيكون هناك إزالة للأتربة، وفي بعض المناطق سنشهد نشاطا للرياح، وستكون سرعات الرياح ما بين 35 و45 كم في الساعة، وستسقط أمطار مختلفة الشدة مختلفة الشدة من منطقة لأخرى وستكون ما بين الخفيفة إلى المتوسطة والرعدية أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية للبلاد ومحافظات الوجه البحري ومدن القناة.

وأوضحت أن هناك أمطار خفيفة ورعدية تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى، و أمطار متوسطة ورعدية على مناطق من جنوب البلاد قد تصل إلى السيول على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وخليج السويس".
 

وأكد الدكتور محمد على فيهم مستشار وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات تغيير المناخ، أن البلاد الآن في الثلث الأخير من  " بشنس"، وهو أحد الأشهر القبطية، وهذا الشهر يعتبر هو فترة الصيف الحقيقي وليس الصيف الفلكي.

وأضاف مستشار وزير الزراعة، أن سقوط الأمطار فى فترة الصيف ، يعتبر من الأنماط غير الطبيعية، وغير اعتيادية، وأن المحاصيل الزراعية في مصر غير معتادة على مثل هذه الأجواء، و التغيرات المناخية،  فمن الممكن أن يحدث بعض المشكلات لـ المحاصيل الزراعية، و سيقلب موازين الموسم الزراعي.


وأشار إلى أن الرياح الشديدة أثرت على محصول المانجة، وأن الأمطار مع ارتفاع درجات الحرارة، سينتج عنها تكون أملاح على الزراعات، وتحديدًا الفواكه، والتى تروى بـ التنقيط.

 

طقس الساعات المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأحد على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، إن اليوم متوقع استمرار التقلبات الجوية في أغلب المحافظات، لافتة إلى وجود نشاط في حركة الرياح تتراوح سرعاته ما بين الـ 30 والـ 45 كم /ساعة، والذي يعمل على إثارة الرمال والأتربة في أغلب مناطق الجمهورية خاصة في الأماكن المكشوفة والمفتوحة والمناطق الجنوبية.
 

رياح ترابية وأمطار رعدية
 

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن نشاط الرياح يصاحبه أمطار رعدية تختلف شدتها من محافظة لأخرى، حيث تتراوح شدتها من خفيفة لمتوسطة وتصل لـ رعدية على المحافظات المطلة على البحر المتوسط وقد تمتد فرص أمطار خفيفة ورعدية على مناطق من القاهرة الكبرى على مدار اليوم.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أنه توجد فرص لـ أمطار متوسطة ورعدية على جنوب البلاد، شمال وجنوب الصعيد يمكن أن تؤدي إلى تشكل بعض السيول في وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وخليج السويس، مؤكدة أن درجات الحرارة أقل حدة من أمس

الأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة المتوقعة الامطار تقلبات جوية

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