تأكيدًا لـ«صدى البلد».. جلسة طارئة لوزير الشباب والرياضة مع مجلس الاتحاد السكندري

أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، كامل الاحترام والتقدير لكافة المؤسسات الرياضية والأندية والوقوف بجانبها وفق اللوائح والقوانين المُنظمة، ودور الوزارة ليس إدارة كرة القدم في الأندية الشعبية.



وأشار إلي أن الأندية الشعبية مثل الاتحاد والإسماعيلي والمصري؛ كأندية شعبية لهم مكانه كبيرة لدى الدولة نظرًا لمكانتهم الكبيرة لدى الشعب المصري في المحافظات.

وحول ملف نادي الاتحاد السكندري، قال وزير الشباب والرياضة العديد من النقاط العامة التي تشغل جماهير زعيم الثغر وجاءت كالتالي:-

• يتم التنسيق للقاء مجلس إدارة نادي الإتحاد السكندري خلال الأسبوع الجاري بعد لقاء الاسبوع الماضي

• إدارة كرة القدم ف الأندية الشعبية ليست سهلة ، ووزارة الشباب والرياضة ملتزمة بتنسيق كامل وانهاء كل ما يتعلق بأرض نادي الاتحاد السكندري من تراخيص وإنشاءات.

الوزارة ليست طرف بشكل أو آخر فيما يتعلق باي تأخير في ذلك الشان.

• الوزارة تساعد بقدر الإمكان في ظل حالة الركود الاقتصادي والحالة العامة في العالم لها تأثيرها وتبعيتها على كل المؤسسات في العالم ونحن جزء من العالم وإدارة كرة القدم لها ميزان مختلف في البيع والشراء للاعبين.

•الاتحاد السكندري رمز كبير في عدد من الألعاب الرياضية

ويجب على الأندية الشعبية تحديد أولويات الصرف على الالعاب الرياضية.

• الوزارة متمسكة باستمرار مجلس إدارة الاتحاد السكندري والتنسيق مع السيد المحافظ في عدد من الملفات العالقة.



وكان صدي البلد قد نشر تفاصيل استقالة رئيس الاتحاد السكندري تحت عنوان .. وعود وزير الشباب والرياضة كلمة السر في استقالة رئيس الاتحاد السكندري.. تفاصيل

أعلن محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، استقالته من رئاسة نادي الاتحاد، مشددا على أن هذا الأمر بشكل نهائي.

ورفض وزير الشباب والرياضة استقالة محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري خلال الاجتماع العاجل الذي عقد بينهما كما رفض أعضاء مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري قبول استقالة محمد مصيلحي رئيس النادي

وناشد لاعبو الاتحاد السكندري محمد مصيلحي رئيس النادي في التراجع عن الاستقالة والاستمرار في قيادة النادي.

أسباب استقالة رئيس الاتحاد السكندري

أثار خبر استقالة محمد مصيلحي من رئاسة نادي الاتحاد السكندري خبرا صادما داخل شوارع الإسكندرية لكونه أحد رموز القلعة .

ولم يتمكن محمد مصيلحي من تحمل الضغوط الجماهيرية ونقص الموارد المالية التي يتحمل الكثير من نفقاته الخاصة لإستكمال مشاريع الاتحاد السكندري وتوفير متطلبات الفرق الرياضية

ويعد تراجع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في كلمته أحد العوامل الرئيسية في استقالة محمد مصيلحي من رئاسة نادي الاتحاد السكندري.

وأكد وزير الشباب والرياضية في وقت سابق تقديم الدعم المالي لنادي الاتحاد السكندري لاستكمال الإنشاءات وتقديم ٢٠ مليون جنية دعما للاتحاد السكندري

ولم يف وزير الشباب والرياضة بكلمته مع مسئولي الاتحاد السكندري ليقوم بإرسال مبلغ مليون جنية كدعم مادي لنادي الاتحاد السكندري رغم من تقديم تدعيمات مالية للأندية الجماهيرية وعلى رأسهم الأهلي والزمالك.

ويسعي وزير الشباب والرياضة الي عقد جلسة طارئة مع محمد مصيلحي رئيس النادي داخل الإسكندرية خلال الفترة الحالية لإقناعه بالتراجع عن الاستقالة.