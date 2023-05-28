محكمة إدفو تعاقب 6 متهمين من أعوان مستريح السيارات بالحبس والغرامة

قضت محكمة إدفو بمحافظة أسوان، فى جلستها اليوم، بمعاقبة 6 متهمين من أعوان "مستريح السيارات" طاهر الحصاوى، بالسجن لمدة سنتين وتغريم المتهمين الستة مبلغ مالى 3 آلاف جنيه تعويض مؤقت بالإضافة إلى 500 جنيه كفالة و50 جنيهاً أتعاب محاماة.

ووجهت المحكمة، برئاسة المستشار أحمد طه، وأمانة سر، على العبادى، فى القضية رقم 24010 لسنة 2022، تهمة النصب والاحتيال وتوظيف أموال المواطنين، لـ7 متهمين من أعوان مستريح السيارات طاهر الحصاوى، وهم: "كارم بدرى عبد الرازق، مقيم الشرفا مركز إدفو، "هارب"، وأحمد عبد النبى خضرى، مقيم الشرفا مركز إدفو، ورمضان السيد أمين، مقيم الشرفا مركز إدفو، وعوض الله على عبد الوهاب، مقيم الزويدية مركز إدفو، وأحمد محمود صادق، مقيم كلح القارة مركز إدفو، وخميس أحمد سيد، مقيم الشرفا مركز إدفو"، وانتفاء الدعوى الجنائية بالنسبة إلى المتهم السابع وهو "عاطف إبراهيم البهى" وذلك بوفاته.

محكمة

وكانت نيابة إدفو شمال أسوان، برئاسة المستشار محمد يحيى، أحالت القضية إلى محكمة إدفو، بعد أن صدر للمتهمين قرار ضبط وإحضار على خلفية توجيه تهمة تشكيل عصابى لتوظيف الأموال والنصب والاحتيال على عدد من المواطنين، بعد أن كانوا معاونى مستريح السيارات طاهر الحصاوى، والذى ألقت الشرطة القبض عليه أثناء محاولة اختبائه هارباً من أسوان إلى محافظة الجيزة.

وكان قد لقى شخص مصرعه ،وأصيب 3 أشخاص آخرون نتيجة وقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بطريق الشلال بأسوان ، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم .

وتلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بطريق الشلال مما أسفر عن أصابة 3 أشخاص ومصرع آخر.

متهمين

وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما، بينما تم نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة للعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلى للوفاة واستخرج تصريح الدفن.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع آثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.