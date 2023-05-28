عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محكمة إدفو تعاقب 6 متهمين من أعوان مستريح السيارات بالحبس والغرامة

محكمة - ارشيفية
محكمة - ارشيفية

قضت محكمة إدفو بمحافظة أسوان، فى جلستها اليوم، بمعاقبة 6 متهمين من أعوان "مستريح السيارات" طاهر الحصاوى، بالسجن لمدة سنتين وتغريم المتهمين الستة مبلغ مالى 3 آلاف جنيه تعويض مؤقت بالإضافة إلى 500 جنيه كفالة و50 جنيهاً أتعاب محاماة.

ووجهت المحكمة، برئاسة المستشار أحمد طه، وأمانة سر، على العبادى، فى القضية رقم 24010 لسنة 2022، تهمة النصب والاحتيال وتوظيف أموال المواطنين، لـ7 متهمين من أعوان مستريح السيارات طاهر الحصاوى، وهم: "كارم بدرى عبد الرازق، مقيم الشرفا مركز إدفو، "هارب"، وأحمد عبد النبى خضرى، مقيم الشرفا مركز إدفو، ورمضان السيد أمين، مقيم الشرفا مركز إدفو، وعوض الله على عبد الوهاب، مقيم الزويدية مركز إدفو، وأحمد محمود صادق، مقيم كلح القارة مركز إدفو، وخميس أحمد سيد، مقيم الشرفا مركز إدفو"، وانتفاء الدعوى الجنائية بالنسبة إلى المتهم السابع وهو "عاطف إبراهيم البهى" وذلك بوفاته.

 

محافظ أسوان والمفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين يتفقدان معبر قسطل البري

تقلبات جوية في أسوان والغيوم تغطي سماء المحافظة

محكمة

وكانت نيابة إدفو شمال أسوان، برئاسة المستشار محمد يحيى، أحالت القضية إلى محكمة إدفو، بعد أن صدر للمتهمين قرار ضبط وإحضار على خلفية توجيه تهمة تشكيل عصابى لتوظيف الأموال والنصب والاحتيال على عدد من المواطنين، بعد أن كانوا معاونى مستريح السيارات طاهر الحصاوى، والذى ألقت الشرطة القبض عليه أثناء محاولة اختبائه هارباً من أسوان إلى محافظة الجيزة.

وكان قد لقى شخص مصرعه ،وأصيب 3 أشخاص آخرون نتيجة وقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بطريق الشلال بأسوان ، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم .

وتلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بطريق الشلال مما أسفر عن أصابة 3 أشخاص ومصرع آخر.

محافظ أسوان يستقبل المفوض السامى للأمم المتحدة لشئون اللاجئين

فرقة أسوان القومية المسرحية تقدم عرض"طوق" بالمسرح الصيفى

متهمين

وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما، بينما تم نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة للعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلى للوفاة واستخرج تصريح الدفن. 

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع آثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان محكمة اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لجنة الانضباط تفجر مفاجأة بشأن شكوى الزمالك ضد كهربا

ابتعدوا فورا.. عاصفة ترابية وسيول تضرب البلاد اليوم والأرصاد تحذر

5 جنيهات دفعة واحدة| الدولار يهتز بالسوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

تقلبات جوية حادة| الأرصاد تفجر مفاجأة وتوجه تحذيرات عاجلة من الطقس.. تفاصيل

550 جنيها| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار الحكومة

تراجع في أسعار الذهب اليوم الاحد منتصف التعاملات

فضيحة عمارة أكتوبر.. ياسمين صورته عاريا فى أوضاع مختلفة بحضور إيمان ورباب

حقيقة تحرك مصطفى كامل ضد أحمد سعد بعد الملابس الشفافة

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان والمفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين يتفقدان معبر قسطل البري

ترشيحاتنا

الحكومة: الإنتهاء من مسودة مشروع قانون قيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين

مدبولي: مستعدون لاتخاذ أية إجراءات من شأنها تحفيز قطاع الصناعة

يستحق الفلوس .. ميزة مخفية في iPhone تنقذ حياتك

مستشفى النجوم| تحسن حالة أحمد إبراهيم.. عنبة يتعرض لوعكة صحية.. وأشرف مصيلحي مصاب بالتهابات

تراجع مجددا .. سعر الذهب اليوم الأحد 28-2-2023 في مصر

هشام آمنة: الرئيس السيسي يولي أهمية كبيرة لتنمية وتطوير شمال سيناء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غرامات تصل إلى 5000 جنيه.. أخطاء شائعة في الشواء انتبه إليها

أقوى طرق علاج الجيوب الأنفية الطارئة والمزمنة.. اكتشفها

قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا.. إصابة مرعبة تضرب الأهلي .. تفاصيل

الدكتور قاللي عندك شيطان في وشك|حكاية مأساوية لفتاة ضحية مركز تجميل.. تفاصيل صادمة

فيديو

سارة شندي أول رقيب شرطة مصري في أمريكا بعد جهود 15 سنة|فيديوجراف

هل صدر حكم قضائي يتيح زيادة سعر متر المباني لشركات التطوير العقاري؟

أنا كنت فرعونية بالحياة السابقة| إليسا تغازل الشعب المصري.. فيديو

عاجل.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية وعاصفة ترابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: محور عادل إمام

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: هروب بغدودة من بيروقراطية العقول

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جائزة زايد.. رسوخٌ على القمة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

اﻟﻤﺰﻳﺪ