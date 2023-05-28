إعداد دليل تعريفي.. خضوع التجارة الالكترونية لقانون الضرائب على الدخل

نشرت مصلحة الضرائب دليلا تعريفيا حول التجارة الإلكترونية وخضوعها لقانون الضرائب علي الدخل ، إذ تشمل تأدية كافة الخدمات من خلال الإنترنت سواء من خلال المنصات أو المواقع أو التطبيقات أو مواقع التواصل الإجتماعي أو أي وسيلة إلكترونية أخري.



وعرفت مصلحة الضرائب تلك الخدمات بأنها كل ما ليس سلعة، سواء كان محلياَ أو مستورداَ، حيث تتخد الخدمات عدة صور علي الإنترنت منها: التدريب عن بُعد، تصميم المواقع الإلكترونية، النقل عبر التطبيقات الإلكترونية، توصيل الطلبات، التعليم الإلكتروني، تقديم الإستشارات بكافة أنواعها مثل المحاسبية، القانونية، الطبية و كذلك العمل الحر عبر الإنترنت.

و يلتزم مزاول نشاط التجارة الإلكترونية بالتسجيل بضريبة الدخل خلال ثلاثون يوماً من تاريخ بدء مزاولة النشاط ، كما يلتزم بالتسجيل بضريبة القيمة المضافة حال بلوغ مبيعاته من سلع و خدمات حد التسجيل مبلغ 500 ألف جنيه في السنة أو جزء منها أو التسجيل منذ بداية النشاط حال التعامل في سلع و خدمات الجدول أو سلع و خدمات مصدره.