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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

إجراء مهم لأجل الممولين | إخطار عاجل من الضرائب للبنوك

الضرائب
الضرائب

طالب مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رؤساء المناطق والمأموريات الضريبية بضرورة تخصيص مندوب بكل مأمورية تكون مهمته تجميع اخطارات رفع الحجز الضرييبي وتسليمها للبنوك التي قررت الحجز علي حسابات الممولين، بحيث يتم رفع الحجز المقرر فوريا أو خلال 3 أيام عمل علي الأكثر من تاريخ تحرير نموذج رفع الحجز.


قال قرار وتعليمات " توفيق الصادرة برقم 17 لسنة 2023 وحصل "صدي البلد" علي نسخة منها، أنه ينبغي قيام رئيس المنطقة الضريبية أن يكون مسئولا عن متابعة تلك الخطابات وتسليمها للجهات المحجوز علي الممولين بها.


وشدد علي ضرورة قيام كل قطاع بالمناطق والادارات المركزية التابعة والادارة العامة للمراجعة الداخلية بمصلحة الضرائب تفيذ تلك التعليمات بكل دقة.

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جاءت قرارات مصلحة الضرائب نتيجة لرفع الحجز علي الممولين بالبنوك اداريا سواء عن طريق خطاب موصي او بالوسائل الالكترونية ، ضمن اجراءات الدولة للتيسير علي الممولين

تنظيم العمل

أوضحت مصلحة الضرائب المصرية أنه قد تلاحظ في الآونة الأخيرة ظاهرة لشركات يدعون بيع فواتير الكترونية وتحذر مصلحة الضرائب كافه الممولين عدم التعامل بتلك الفواتير حيث أن التعامل بها سيؤدى إلى تعرضهم للمشاركة في مخالفة قانونية وجريمة تهرب ضريبي تصل العقوبة فيها الى السجن.

وأشارت مصلحة الضرائب الي أن هذه الفواتير تكون فواتير غير حقيقية ، حيث أن منظومة الفاتورة الالكترونية تصدر فواتير مصحوبة بالتوقيع الإلكتروني ، كما أن الفواتير محوكمة قانونيا ،الأمر الذي يسهم في الوصول لمصدر الفاتورة بكل سهولة واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.


وأكدت مصلحة الضرائب المصرية في بيان لها على أهمية دور منظومة الفاتورة الالكترونية في ضبط الأسواق من خلال متابعة عمليات البيع والشراء لحظيا بين الشركات ، وهو مايسهم في القضاء على الشركات الوهمية وأيضا الشركات الوسيطة المتلاعبة.
 
وأكدت مصلحة الضرائب المصرية تتبع كافة الشركات التي تتدعي قيامها ببيع فواتير إلكترونية أو التوسط فيها وتحويلها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها ، موضحة أنه من خلال الجهود الحثيثة والتعاون بين الإدارة  المركزية للتعاملات الالكترونية ووحدة التجارة الالكترونية  تم بالفعل حصر عدد من هذه الشركات التي تقوم بالإعلان عن بيع فواتير الكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي ، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها واتخاذ ما يلزم لإحالتها للنيابة.
16189 للإبلاغ عن التهرب الضريبي  

وتهيب المصلحة بالممولين سرعة الإبلاغ عن هذه الشركات التي تدعي بيع فواتير الكترونية على الخط الساخن للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي على رقم  16189من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.

مصلحة الضرائب التيسير علي الممولين اخبار مصر مال واعمال الحجز الإدارى رفع الحجز بالبنوك Finance Real Estate

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