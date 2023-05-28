زلزال قوي يضرب البحر الأبيض المتوسط

أعلن مرصد كانديلي لرصد الزلازل في تركيا، اليوم الأحد، وقوع زلزال قوي في البحر الأبيض المتوسط.

واوضح مرصد كانديلي، أن الزلزال وقع علي عمق 7.2 كيلو متر تحت سطح الأرض.

والخميس الماضي، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، وقوع زلزال قوي في البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل هاتاي.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن الزلزال وقع على عمق 23.81 كيلومترا تحت سطح الأرض.

ووقعت زلازل قوية بلغت قوتها 7.7 و 7.6 درجة علي مقياس ريختر في 6 فبراير في كهرمان مرعش في جنوب شرق تركيا.

وشعر السكان بالزلزال في 11 محافظة في البلاد والدول المجاورة، بما في ذلك سوريا.

ووصفت السلطات التركية الزلزال بأنه "كارثة القرن".