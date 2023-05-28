محلية النواب: تأخر تراخيص البناء يثير غضب المواطنين

عقد نواب لجنة الإدارة المحلية، اجتماعا برئاسة النائب أحمد السجيني، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب عمرو درويش، بشأن تأخر إصدار تراخيص البناء فى المحافظات سواء كانت الرخصة إصدارًا جديدًا أو استكمال للأعمال، نتيجة كثرة القرارات والكتب الدورية الصادرة بشأن تعديل اشتراطات إصدار التراخيص.

كما جاء على أجندة الاجتماع مايتعلق باستحداث إجراءات جديدة أو إحالة الإجراءات لجهات أخرى، فضلاً عن تأخر إصدار بيان صلاحية الموقع، وصعوبة الحصول على موافقة العديد من الجهات المختصة بإصدار التراخيص بالرغم من استيفاء المواطنين للمستندات المطلوبة لإصدار التراخيص، الأمر الذى يتطلب استجلاء حقيقة تلك القرارات والكتب الدورية ومدى قانونيتها.

من جانبه طالب النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بضرورة توضيح أسباب توقف تراخيص البناء، لا سيما فى ظل استمرار صدور تراخيص البناء لبعض المشروعات، مما يثير غضب المواطنين.

صرح درويش بأن هناك حالة من الرفض بين فئات الشعب وهو ما يتطلب التعامل بحكمة مع هذا الملف، لاسيما وأن الأثر التطبيقى ومؤشرات القياس فى ضبط أعمال البناء جاء بشكل مخالف لما هو متوقع، وكأننا دفعنا المواطن دفعا للمخالفة، الأمر الذى يستوجب مراجعة الموقف .

وواصل بالقول: منظومة العمران فى مصر مرت بتجربة عشوائية ساهمت فى التشويه العمرانى بالمخالفة للقانون، وللأسف فى ظل غياب الرقابة زادت حجم التعديات على الأفدنة حتى تدخلت الدولة لمواجهتها .



وأشار إلى أن بعض الصروح العظيمة يتم بنائها فى المحافظات، بينما أصدرت الدولة قرارا بوقف البناء، لافتا إلى التباين بين الوزارات المعنية فى شأن إصدار الكتب الخاصة بالاشتراطات البنائية، وقال إن المحافظات تصدر كتبا لا تتفق مع بعضها البعض، ويجب إعادة النظر في اللائحة التنفيذية لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ليصب فى مصلحة المواطن