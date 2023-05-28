زاهي حواس يلقي محاضرة عن الإكتشافات الأثرية بمدينة كولومبوس الأمريكية

ألقي عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس محاضرة عن الإكتشافات الأثرية بمدينة كولومبوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتحدث"حواس" عن إكتشاف مقبرة ميسي وعن المومياء الذهبية في منطقة جسر المدير بسقارة والبحث عن هرم الملك حوني.

أوضح "حواس"، تفاصيل اكتشافاته بجوار هرم الملك تتى بسقارة، مشيرا إلى أن البعثة المصرية عثرت على بردية طولها 5 أمتار، و"بلطة" من البرونز خاصة بأحد جنود الجيش، فضلا عن بعض الألعاب، ومراكب وأقنعة خشبية، ولوحة وتوابيت الدولة الحديثة.

وتحدث عن المدينة الذهبية المفقودة بالأقصر، والتي يعود تاريخها إلى عهد الملك أمنحتب الثالث، وأستمر استخدامها من قبل توت عنخ آمون، أي منذ 3000 عام.

ووقع "حواس" كتبه عن الملك توت عنخ آمون للأطفال وكتاب زاهي حواس واسرار اثار مصر.

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