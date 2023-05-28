رضا شحاتة يعلن تشكيل غزل المحلة لمواجهة حرس الحدود في كأس مصر

أعلن رضا شحاتة المدير الفنى لفريق غزل المحلة التشكيل الاساسى الذى سوف يخوض لقاء حرس الحدود بعد قليل ضمن دور ال32 من بطولة كأس مصر .

ويخوض غزل المحلة المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى ..أحمد ميهوب .

خط الدفاع .. أحمد رضا ، السيد الشبراوى ، طارق سامى ، مصطفى العش .

خط الوسط .. أحمد النادرى ، كريم مصطفى ، إبراهيم عايش .

الهجوم .. حازم مرسى ، تشارلز باسى ، جبريل أوريك.

وياتى على دكة البدلاء .. هانى عادل ، محمود الحضرى ، خالد الاخميمى ، عبد الرحمن عاطف ، أحمد الشيخ ، مصطفى أسامة ، حميد ماو ، محمود علاء ، محمد جابر .