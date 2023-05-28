وزير التنمية المحلية من سيناء: المراكز التكنولوجية ترفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

قال وزير التنمية المحلية، أن افتتاح المراكز التكنولوجية بشمال سيناء ، بهدف الارتقاء بمستوي الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وضمان سرعة وجودة تلك الخدمات، مؤكدًا على اهتمام رئيس الجمهورية بالاهتمام بالمواطنين وتبسيط الإجراءات وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوي الكوادر البشرية.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه تم التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ميكنة المراكز التكنولوجية علي مستوي المحافظة.



وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن افتتاح تلك المراكز التكنولوجية يعد ثمرة التعاون المستمر والجهد المتواصل بين كل من وزارة التخطيط ووزارة التنمية المحلية، ومحافظة شمال سيناء،بهدف تقديم خدمة متميزة وسريعة للمواطن السيناوي.

٢٥٠ متر مربع:



من جانبه قال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن المركز التكنولوجي للمحافظة أقيم على مساحة 250 مترا مربعا بتكلفة 7 ملايين و442 ألف جنيها، حيث يضم المبنى بدروم ودور أرضى ودور أول علوي، ويحتوي البدروم على ساحة انتظار سيارات تسع 20 سيارة، والدور الاول يضم منطقة خدمات جماهيرية وصالة انتظار وغرفة مراقبة ومنطقة خدمات، بينما يتكون الدور الأول علوي من مكاتب ادارية وقاعتين متعددتا الأغراض ومنطقة خدمات.



قال المحافظ أن المنطقة الحرفية تقع في حي المساعيد جنوب غرب مدينة العريش، وانشئت بقرار من محافظ شمال سيناء عام ١٩٨٦، علي مساحة واحد كيلو مترا مربعا، بهدف تفريغ وسط مدينة العريش من الورش الصناعية والحرفية ، تحتوي حاليًا علي عدد ١٢٧٥ ورشة حرفية متنوعة.

كما تضم المجمع الصناعي الذي تم انشاءه مؤخرا بقيمة ٥٠ مليون جنيه من وزارة التخطيط "٢٥ مليون جنيه انشاءات-٢٥ مليون جنيه معدات"، ويضم المجمع الصناعى الحرفى بالمنطقة الحرفية عدد ٤٨ ورشة مجهزة بمختلف الأدوات والمعدات "منهم ٤٣ وحدة كاملة التشطيب ومجهزة بالماكينات والمعدات اللازمة للتشغيل"، وذلك للعمل في مختلف الأنشطة الحرفية المتنوعة والتى من بينها النجارة والألوميتال والكريتال وتعبئة المواد الغذائية والصناعات البلاستيكية وكبس الخراطيم وغير ذلك من الصناعات الحرفية، حيث سيتم طرح الورش الحرفية بنظام حق الانتفاع لمدة ٣٠ سنة للارض والمبني المقام عليها، ومنح قروض بفائدة ٣٪من بنك مصر، بعد الاتفاق معه علي تمويل المعدات الخاصة بالتشغيل.

وتم انشاء المجمع وتجهيزه بمعرفة الهيئة القومية للانتاج الحربي وبتكلفة ٥٠ مليون جنيه، بهدف الارتقاء بالصناعات الحرفية بالمحافظة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

