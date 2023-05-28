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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

توب مكشوف.. زوجة نجم الأهلي تثير الجدل بإطلالة جريئة

هدير مندور
هدير مندور

خطفت هدير مندور، زوجة عمرو السولية، نجم الأهلي، الأنظار بجمالها وأناقتها المعتادة لتنال إعجاب متابعيها وجمهورها.

وظهرت هدير وهى تتجول فى شوارع احدى المدن الأوربية بإطلالة جذابة، مرتدية بادى ابيض مكشوف البطن وجيب جينز، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة، ووضعت مكياجًا ناعما مرتكزًا على الألوان الناعمة مع لون الاحمر، في الشفاه.
 


وتتميز زوجة عمرو السولية برشاقتها الملفتة فهى تعتمد على الظهور بإطلالات مبهجة وملابس مميزة من الفساتين و الملابس الكاجوال التي تكشف عن جمالها ورشاقتها.

وفاز الأهلي الجمعة الماضية على طلائع الجيش بهدفين دون رد في المباراة التي جرت على استاد الكلية الحربية والمؤجلة من الجولة 22 من مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع نظيره سيراميكا كليوباترا، غدًا الأثنين المقبل، في لقاء مؤجل من الجولة 27 من الدوري المصري.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 59 نقطة بينما يأتي طلائع الجيش في المركز قبل الأخير بـ26 نقطة.

 

IMG_٢٠٢٣٠٥٢٨_١٨٢٩٢٥
IMG_٢٠٢٣٠٥٢٨_١٨٢٩٢٥

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