رسالة سلبية.. أبو العلا يكشف سر رفضه توقيع رسوم على مغادرة السياح

كشف الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تفاصيل رفضه تعديل قانون ضريبة الدمغة وفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وكذلك ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

وقال أبو العلا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج “صالة التحرير” والمذاع عبر قناة “صدى البلد”، إن هذا الأمر سيؤثر على السياحة، وقصور الثقافة، مشيرًا إلى أن توقيت هذا المقترح ليس مناسبًا؛ ونحن مع دعم الدولة لبرامج حياة كريمة، والأسر الفقيرة، والمحروقات، مؤكدًا أن زيادة الرسوم على النقل البحري والجوي ستؤثر على نقل البضائع.

ولفت إلي أنه رفض الموضوع شكلا وموضوعا؛ مؤكدًا أن القانون يدعي أن هذا الأمر يزيد من موارد الدولة، ولا يؤثر على المواطنين.



