رئيس كتلة الحوار الوطني: نضم نخبة من السياسيين.. والجلسات تشهد عملا جادا

كشف الدكتور باسل عادل، رئيس كتلة الحوار الوطني، تفاصيل تدشين كتلة الحوار التي تضم سياسيين منهم من يمارس العمل السياسي منذ 30 عامًا؛ للمشاركة في جلسات الحوار الوطني.

وقال "عادل"، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، مُقدّمة برنامج “صالة التحرير”، عبر قناة “صدى البلد”، “نحن معارضة الحلول والبدائل؛ وذلك بعدما فتحت الدولة الباب أمام الشباب للمشاركة بآرائهم التي تقوم على معلومات ودراسة”.

وتابع رئيس كتلة الحوار، مساء اليوم الإثنين، أن الكتلة تضم نُخبة، من السياسيين، موضحًا أن جلسات الحوار الوطني تشهد عملاً جادًا، كما أن الكتلة تلقت عدة طلبات من أجل المشاركة بها؛ لتقديم حلول للمشكلات المجتمعية؛ ضمن جلسات الحوار الوطني.