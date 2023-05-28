شوط أول إيجابي بين ليفربول وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

انتهى الشوط الأول من مباراة ليفربول وساوثهامبتون، بالتعادل الإيجابي 2-2 بينهما، في المباراة التي تجمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدفا ليفربول عن طريق جوتا وفيرمينو في الدقائق 10، 14 على الترتيب,

بينما جاء هدفي فريق ساوثهامبتون عن طريق وارد براوس ودين سوليمانا في الدقائق 19، 28 على الترتيب.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: كيليهر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، جوميز، تسيميكاس

خط الوسط: جيمس ميلنر، فابينيو، جونز

خط الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، جوتا.

ويحتل فريق ليفربول المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 66 نقطة، فيما يأتي ساوثهامبتون في المركز الأخير برصيد 24 نقطة، والذي تأكد هبوطه رسميًا إلى بطولة تشامبيونشيب.