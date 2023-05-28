شوط أول سلبي بين مانشستر سيتي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

انتهى الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد بالتعادل السلبي بين الفريقين، في المباراة التي تجمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: والكر، ناثان آكى، لابورت، جوميز

خط الوسط: لويس، فيليبس، بالمر، رياض محرز، فيل فودين

خط الهجوم: جوليان ألفاريز.

وكان مانشستر سيتي قد توج ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري قبل نهاية المسابقة بجولتين.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 89 نقطة، بينما يأتي فريق برينتفورد في المركز التاسع برصيد 56 نقطة.