رئيس وزراء المجر يهنئ أردوغان على فوزه بانتخابات الرئاسة التركية

هنأ رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، اليوم الأحد، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، علي فوزه بانتخابات الرئاسة التركية.

وكتب أوربان في تغريدة علي “تويتر”، “مبروك للرئيس أردوغان على فوزه الانتخابي الذي لا يرقى إليه الشك! مبروك سيدي الرئيس!”.

ومذ قليل، هنأ أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التركية.

وجاء ذلك بعد ظهور النتائج الأولية في الانتخابات والتي أظهرت حصوله على 52.34% من الأصوات، وذلك بعد فرز 95.24% من الأصوات، وفقا لوكالة الأنباء التركية "الأناضول".

وكتب تميم عبر صفحته على "تويتر": "أخي العزيز رجب طيب أردوغان مبارك لكم الفوز، وأتمنى لك التوفيق في ولايتك الجديدة، وأن تحقق فيها ما يطمح له الشعب التركي الشقيق من تقدم ورخاء، ولعلاقات بلدينا القوية مزيداً من التطور والنماء".