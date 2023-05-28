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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من حزب العدالة والتنمية التركي على الانتخابات الرئاسية

تركيا
تركيا

قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي، عمر جيلك، اليوم الأحد، إن بلاده أجرت انتخابات ناضجة وتركيا هي الفائزة.

وأكد جيلك، أنه “لا يجب الانزعاج من نتائج الانتخابات لأننا حافظنا على ديمقراطيتنا”.

ومنذ قليل، أفادت وكالة الأناضول التركية الرسمية، أن النتائج الأولية لجولة الإعادة من انتخابات الرئاسة التركية تظهر حصول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على 52.34% من الأصوات، وذلك بعد فرز  95.24% من الأصوات.

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وتجمع أنصار رجب طيب أردوغان أمام منزله في إسطنبول، كما عمت الاحتفالات داخل مقر حزب العدالة والتنمية بإعادة انتخاب أردوغان رئيسا لـ تركيا.

كما أعلن رئيس الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا “البرلمان التركي”، مصطفى شنتوب، اليوم الأحد، أنه اتصل بـ رجب طيب أردوغان وهنأه علي الفوز بالرئاسة.

وكتب شنتوب، عبر حسابه على “تويتر”: “أتمنى أن يكون خيرًا ومباركًا لأمتنا".

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