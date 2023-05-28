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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

6 مشاكل تواجه محصول العنب هذا الموسم.. تعرف عليها وكيف يتم حلها؟

صدى البلد

صرح محمود قمحاوى مدير معهد بحوث أمراض النباتات بأنه تنفيذاً لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية تم تنفيذ عدد من ايام الحقل بالتنسيق مع مديرية الزراعة بالغربية بعنوان أهم أمراض ومشاكل العنب وكيفية النهوض بمحصول العنب بقرى مركز السنطة بمحافظة الغربية.

 

وتناولت ايام الحقل كيفية تعرف مزارعى العنب على الأعراض الظاهرية المختلفة لأمراض العنب خلال شهر مايو، وتم التركيز خلال أيام الحقل على أهم الأعراض المميزه لمرض البياض الزغبى على الأوراق والازهار والثمار وتوضيح اسباب ظهور البياض الزغبي مبكرا بداية من شهر أبريل من هذا العام نتيجة التغيرات المناخية والإفراط في التسميد الازوتي وعدم إجراء إدارة للمجموع الخضري لكرمات العنب وعدم الرش الوقائى إلا بعد ظهور المرض. 

كما تضمنت أيام الحقل شرح كيفية تلافي الإصابة والمكافحة المتكامله للمرض.

و تناولت أيام الحقل مرض البياض الدقيقى موضحة الأعراض وأسباب المرض وكيفية تلافى اسباب المرض لعدم ظهوره وكذلك المكافحة المتكاملة للمرض. 

كما تناولت اعفان ثمار وجذور العنب والعفن الهبابى وتوضيح الأعراض والأسباب والمكافحة. 

وفي نهاية يوم الحقل تم فتح باب المناقشة مع الحضور والمزارعين لحل المشاكل التي تواجه مزارعي العنب وكانت أكثر الاسئلة شيوعا عن اسباب انخفاض العنب موسم ٢٠٢٣ وتم توضيح الأسباب في التالي:-

1- بعض الممارسات  الخاطئه مثل زيادة الحمل وعدم خف الثمار فى العام السابق مما أدى الي ضعف الأشجار والتأثير على إثمار العام التالي.

 ٢- زيادة التسميد الازوتي مما أدى الي زيادة المجموع الخضري على حساب الثمري وزيادة الإصابة بالأمراض الفطرية  

 ٣- عدم الرش الوقائي للأمراض والرش بعد ظهور المرض. 

٤-عدم اتباع التوصيات والتعليمات والاستخدام الأمن والفعال للمبيدات الفطرية.

 ٥- اخذ كميات ورق كبيرة من الأشجار وذلك لطرحها فى الأسواق نظرا لارتفاع ثمنها مما يؤدي إلى بطء وتوقف الأشجار عن النمو واضعافها. 

٦- نظرا للتغير المناخي الذى أدى الي الإصابة بالبياض الزغبي مبكرا وتم رصده من بداية شهر أبريل على الأوراق وايضا على الازهار وايضا على الثمار مما أدى الي تساقط الازهار والثمار وموت بعض العناقيد مما أثر على إنتاج العنب.

 وتم توصية المزارعين بالعمل على تلافي هذه الأسباب والتكيف مع التغيرات المناخية.

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