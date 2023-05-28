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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتشال جثتين لشابين غرقا في ملوي ومطاي بالمنيا

انتشال جثتين بالمنيا
انتشال جثتين بالمنيا

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالمنيا، جثتين لشابين أحدهما من محافظة قنا وجرى انتشاله من نهر النيل، والثاني تم انتشاله من داخل ترعة بردنوها بمركز مطاي، حيث أفادت التحريات الأولية بغرقه أثناء الاستحمام هربا من الحر.

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تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانتشال جثة غريق من داخل المجري المائي لنهر النيل أمام مركز ملوي.

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري وإجراء التحريات الأولية تبين انتشال جثة "كرم. م. س " 18 عاما مقيم بمركز دشنا في محافظة قنا، وتم نقلها إلي مشرحة مستشفي ملوي التخصصي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

كما تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، بلاغا بتمكن قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة "عزت. ي. ع " 18 عاما من داخل ترعة قرية بردنوها.

بالانتقال والفحص وإجراء التحريات الأولية تبين أن الشاب وقد غرق أثناء الاستحمام داخل ترعة قرية بردنوها هربا من الحر، وتم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفي المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

 

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