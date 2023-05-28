رئيس جامعة المنيا يشدد على تواجد رؤساء اللجان وتغطية الورقة الامتحانية لكل المقرر

أجرى الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا جولة تفقدية للاطمئنان على حسن سير أعمال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022-2023 للفرق النهائية بكلية الهندسة وذلك في ثاني أيام انعقاد الامتحانات، والتأكد من التزام الطلاب بالقواعد التي أقرتها الجامعة لانتظام أعمال الامتحانات وتوفير سبل الراحة التي تضمن أداء الطلاب امتحاناتهم في سهولة ويسر.

رافق رئيس الجامعة خلال زياراته الدكتور مصطفى محمود عميد كلية الهندسة، والدكتور أبو هشيمه مصطفى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والمستشار الهندسي للجامعة، والدكتور محمد علي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور مصطفى أحمد كمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وخلال جولته التفقدية لامتحانات الفرق النهائية بأقسام الهندسة المدنية، وكهرباء القوى والطاقة، والاتصالات، وامتحانات الفرقة النهائية لبرنامجي الميكاترونيات والروبوتات الصناعية، وهندسة البتروكيماويات وجه رئيس الجامعة علي عدم اصطحاب الطلاب للهاتف المحمول داخل اللجان نهائياً، أو اية متعلقات شخصية، والحرص على تواجد رؤساء اللجان للرد على استفسارات الطلاب، ومراجعة تغطية الورقة الامتحانية لكل أهداف المقرر، وأن تكون ممثلة للمحتوى العلمي والموضوعات التي تم تدريسها.